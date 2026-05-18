El 25 de Mayo se publicará "Magnifica humanitas", la esperada primera encíclica de León XIV en la que debate la IA

El próximo 25 de mayo, el Vaticano marcará un hito histórico con el lanzamiento de la primera encíclica dedicada íntegramente a la inteligencia artificial (IA). Titulada "Magnifica humanitas" (Magnífica Humanidad), el documento del papa León XIV busca posicionar a la Iglesia en el centro del debate global sobre la tecnología y la protección de la persona humana.

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La encíclica fue firmada simbólicamente el 15 de mayo, coincidiendo con el 135.º aniversario de la "Rerum Novarum" , la histórica encíclica de León XIII sobre el trabajo y el capital durante la Revolución Industrial. Al igual que su predecesor, el papa León XIV —primer pontífice estadounidense y licenciado en matemáticas— busca responder a los desafíos de esta nueva revolución tecnológica en defensa de la justicia y la dignidad humana.

En un hecho sin precedentes, el Papa estará presente en la conferencia de prensa del lanzamiento junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, empresa líder en seguridad y ética de IA. Esta colaboración refleja el deseo del Vaticano de comprender directamente los riesgos y oportunidades asociados a tecnologías emergentes mediante el contacto con figuras técnicas del sector.

El debate propuesto: Más allá de la tecnología

La propuesta de León XIV no trata la IA únicamente como una innovación empresarial, sino como un fenómeno capaz de transformar las estructuras de poder global y las relaciones humanas. Los puntos centrales del debate que plantea la encíclica incluyen:

Custodia de la dignidad humana: El Papa advierte que, al simular voces, rostros y empatía, la IA puede invadir el nivel más profundo de la relación entre las personas.

El Papa advierte que, al simular voces, rostros y empatía, la IA puede invadir el nivel más profundo de la relación entre las personas. El futuro del trabajo y la creatividad: Existe una preocupación por el posible desmantelamiento de la industria creativa, donde las personas corren el riesgo de convertirse en "consumidores pasivos de pensamientos no pensados" y productos anónimos "Powered by AI".

Existe una preocupación por el posible desmantelamiento de la industria creativa, donde las personas corren el riesgo de convertirse en "consumidores pasivos de pensamientos no pensados" y productos anónimos "Powered by AI". La IA como herramienta, no reemplazo: Se insiste en que la tecnología debe servir al ser humano y no sustituirlo, especialmente en ámbitos donde se requiere enfrentar el misterio y las preguntas fundamentales de la existencia.

Se insiste en que la tecnología debe servir al ser humano y no sustituirlo, especialmente en ámbitos donde se requiere enfrentar el misterio y las preguntas fundamentales de la existencia. Impacto en la infancia y educación: El Papa ha expresado su inquietud sobre el efecto de la IA en el desarrollo neurológico de los niños y subraya la necesidad de enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos para que sigan sabiendo cómo razonar si la tecnología llegara a faltar.

Una conversación global

Con este movimiento, el Vaticano se posiciona activamente en el debate internacional sobre regulación y ética, moviendo la discusión fuera de los límites exclusivos de Silicon Valley. Según fuentes oficiales, el panel de presentación también contará con la participación de teólogas expertas como Anna Rowlands y Léocadie Lushombo, además de altos cargos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

León XIV, quien ya fue incluido por la revista Time como una de las personas más influyentes en IA en 2025, se consolida así como un contrapeso espiritual que exige transparencia, seguridad y, sobre todo, la preservación de la esencia humana frente al avance algorítmico.