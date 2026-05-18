lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vaticano

El 25 de Mayo se publicará "Magnifica humanitas", la esperada primera encíclica de León XIV en la que debate la IA

En el 135º aniversario de la histórica Rerum Novarum, el papa León XIV lanza un documento que busca proteger la dignidad de la persona en la nueva era digital. El pontífice, matemático de formación, se posiciona como una voz ética fundamental frente a los desafíos de la automatización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
18 may 2026, 08_45_37 p.m.

El próximo 25 de mayo, el Vaticano marcará un hito histórico con el lanzamiento de la primera encíclica dedicada íntegramente a la inteligencia artificial (IA). Titulada "Magnifica humanitas" (Magnífica Humanidad), el documento del papa León XIV busca posicionar a la Iglesia en el centro del debate global sobre la tecnología y la protección de la persona humana.

Lee además
A un año de su muerte, las frases que le regaló el papa Francisco al mundo.
Recuerdo vigente

A un año de la muerte del papa Francisco, 10 frases que marcaron su legado
adorni participo de una misa en homenaje al papa francisco junto a miembros del gabinete y kicillof
Aniversario de fallecido

Adorni participó de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete y Kicillof

Un puente entre la tradición y la tecnología

La encíclica fue firmada simbólicamente el 15 de mayo, coincidiendo con el 135.º aniversario de la "Rerum Novarum", la histórica encíclica de León XIII sobre el trabajo y el capital durante la Revolución Industrial. Al igual que su predecesor, el papa León XIV —primer pontífice estadounidense y licenciado en matemáticas— busca responder a los desafíos de esta nueva revolución tecnológica en defensa de la justicia y la dignidad humana.

En un hecho sin precedentes, el Papa estará presente en la conferencia de prensa del lanzamiento junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, empresa líder en seguridad y ética de IA. Esta colaboración refleja el deseo del Vaticano de comprender directamente los riesgos y oportunidades asociados a tecnologías emergentes mediante el contacto con figuras técnicas del sector.

El debate propuesto: Más allá de la tecnología

La propuesta de León XIV no trata la IA únicamente como una innovación empresarial, sino como un fenómeno capaz de transformar las estructuras de poder global y las relaciones humanas. Los puntos centrales del debate que plantea la encíclica incluyen:

  • Custodia de la dignidad humana: El Papa advierte que, al simular voces, rostros y empatía, la IA puede invadir el nivel más profundo de la relación entre las personas.
  • El futuro del trabajo y la creatividad: Existe una preocupación por el posible desmantelamiento de la industria creativa, donde las personas corren el riesgo de convertirse en "consumidores pasivos de pensamientos no pensados" y productos anónimos "Powered by AI".
  • La IA como herramienta, no reemplazo: Se insiste en que la tecnología debe servir al ser humano y no sustituirlo, especialmente en ámbitos donde se requiere enfrentar el misterio y las preguntas fundamentales de la existencia.
  • Impacto en la infancia y educación: El Papa ha expresado su inquietud sobre el efecto de la IA en el desarrollo neurológico de los niños y subraya la necesidad de enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos para que sigan sabiendo cómo razonar si la tecnología llegara a faltar.

Una conversación global

Con este movimiento, el Vaticano se posiciona activamente en el debate internacional sobre regulación y ética, moviendo la discusión fuera de los límites exclusivos de Silicon Valley. Según fuentes oficiales, el panel de presentación también contará con la participación de teólogas expertas como Anna Rowlands y Léocadie Lushombo, además de altos cargos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

León XIV, quien ya fue incluido por la revista Time como una de las personas más influyentes en IA en 2025, se consolida así como un contrapeso espiritual que exige transparencia, seguridad y, sobre todo, la preservación de la esencia humana frente al avance algorítmico.

Temas
Seguí leyendo

Villarruel explicó por qué se bajó de la misa en homenaje al papa Francisco: "Estaba lo peor...

Estados Unidos: al menos cinco personas murieron en tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

Denuncian que Argentina envió gases lacrimógenos a Bolivia para colaborar con la represión a la protesta contra el presidente Rodrigo Paz

A pedido, Donald Trump volvió a posponer un ataque a Irán

Conmoción en Francia por abuso sexual y violencia en guarderías: más de 80 centros investigados en París

El director general de la OMS largó una seria advertencia acerca de hantavirus y ébola

Estudiantes argentinos diseñaron un cohete supersónico para competir en EE. UU: el objetivo es romper la barrera del sonido

Impactante choque de dos aviones militares en un show aéreo en Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a pedido, donald trump volvio a posponer un ataque a iran

A pedido, Donald Trump volvió a posponer un ataque a Irán

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional
Legislación

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros
Personajes sanjuaninos

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.
Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo
Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo