Adorni participó de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete y Kicillof

En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco , la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizó este martes una misa en su honor en la basílica de Luján. La ceremonia comenzó a las 17 y fue encabezada por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

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Por la magnitud del evento, fueron invitados los principales dirigentes políticos del país. Entre ellos, el presidente Javier Milei —que no pudo participar por su viaje a Israel —; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el titular de Diputados, Martín Menem.

Se esperaba la presencia de Villarruel, pero a último momento la vicepresidenta desistió la invitación. Según trascendió, prefirió evitar una foto “incómoda” con Adorni.

Así lo confirmaron a TN desde su entorno. “No puede estar sentada allí, de ningún modo. La vicepresidente va a honrar a Francisco de la misma manera que el 2 de abril honró a los combatientes de Malvinas”, explicaron.

El jefe de Gabinete volvió a mostrarse en público en un contexto marcado por las señales de respaldo del Gobierno y la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. La semana pasada, el funcionario ya había sumado apoyos durante recorridas por Vaca Muerta y el Instituto Malbrán, donde estuvo junto a Karina Milei.

Uno al lado del otro, allí fueron ubicados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Detrás suyo, completaban la comitiva oficial Federico Sturzenegger (Desregulación); Mario Lugones (Salud); el secretario de Culto, Agustín Caulo, entre otros legisladores oficialistas. También formaron parte de la amplia convocatoria política gobernadores y legisladores de otros espacios.

En ese contexto, Villarruel decidió no compartir la celebración por el año del fallecimiento de Francisco junto al jefe de Gabinete, actualmente bajo investigación por su situación patrimonial por sus viajes a Nueva York y Punta del Este, junto con la adquisición de las dos propiedades en Caballito y un country en Exaltación de la Cruz.

En su lugar, allegados de la vice aseguraron que va a homenajear a Francisco de la misma manera que el 2 de abril honró a los combatientes de Malvinas.

También estuvo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mandatario que no tiene buena relación con el gobierno nacional y es apuntado por muchos en el PJ como un posible competidor a la presidencia en 2027.