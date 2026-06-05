sábado 6 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Qué provincia argentina restringirá el uso de celulares en las escuelas para alumnos y docentes

La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría una ley que limita el uso de dispositivos móviles en los niveles inicial, primario y secundario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por amplia mayoría, la Legislatura aprobó una ley que restringe el uso de teléfonos celulares en las aulas de escuelas públicas y privadas de la provincia de Chubut, una medida que abarca tanto a los estudiantes como al personal docente en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Lee además
En el Penal de Chimbas, uno de los operativos de mayo, cuando incautaron paquetes sospechosos en el perímetro. Ese modus operandi es uno de los usados para introducir celulares dentro de la cárcel sanjuanina. 
Plan oficial

En el Penal de Chimbas, cómo funcionará el sistema inteligente para que los presos no usen celular
Choque fatal en Ruta 40 ocurrido este año en San Juan.
Confesiones de encuesta

Sincericidio vial: el celular es el principal aliado de la imprudencia en las calles de San Juan

La normativa dispone que, específicamente en el nivel Secundario, los dispositivos solo podrán ser empleados bajo fines pedagógicos y mediante una planificación previa del profesor.

Asimismo, se contemplan excepciones para aquellos alumnos que requieran el uso del teléfono por razones de salud o de aprendizaje.

Fundamentos de la normativa y salud integral

La iniciativa fue impulsada por Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, quien argumentó que existe evidencia empírica que demuestra que el uso de celulares en el ámbito escolar perjudica el aprendizaje y atenta contra la salud de niños y adolescentes.

"El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo. Los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo", advirtió el funcionario.

A su vez, el legislador respaldó la medida citando informes de la Sociedad Argentina de Pediatría y del CONICET, los cuales vinculan el uso excesivo de pantallas con alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión.

Impacto en el rendimiento académico y tendencias

Durante la fundamentación del proyecto, se expusieron las estadísticas educativas globales para contextualizar la problemática local.

"Lamentablemente en el año 2022 salimos primeros como país en el ranking equivocado. Argentina tenía el mayor de distracción en uso de dispositivos móviles; y eso trae aparejado también entre otras cosas que el 74% de los evaluados no superara niveles de conocimientos básicos de matemáticas", recordó Juan Pais.

De acuerdo con el impulsor de la ley, la normativa busca devolverle la autoridad al docente en el aula, ya que no se plantea como una prohibición estricta ni definitiva, sino que faculta al educador para decidir cuándo utilizar las herramientas digitales con fines pedagógicos.

Con esta sanción, Chubut se suma a una tendencia de regulación que ya implementan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otras ocho provincias argentinas y países europeos como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.

Seguí leyendo

Macri apuntó contra el Gobierno: "No podemos permitir que se manosee nuestro sistema judicial"

La UTA pidió un aumento de sueldos y amenzó con otro paro

Ahora, el gobierno ofreció Tecnópolis para la despedida popular del Indio Solari

Un concejal le tocó la cola a una empleada, acordó 12 millones para cerrar la causa, pero la Justicia no lo avaló

La Libertad Avanza desembarcó con local propio en Rawson y refuerza su presencia en San Juan

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan

Cristina despidió al Indio Solari con una de las frases más conocidas del poeta

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cristina despidio al indio solari con una de las frases mas conocidas del poeta
Recuerdo

Cristina despidió al Indio Solari con una de las frases más conocidas del poeta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Te Puede Interesar

César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria
Tiempo

Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección
Tiempo pregunta

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan
La yapa

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana
Justicia de Menores

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana