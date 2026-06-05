Macri apuntó contra el Gobierno: "No podemos permitir que se manosee nuestro sistema judicial"

Al encabezar un acto del PRO en la ciudad de Santa Fe, el ex presidente Mauricio Macri apuntó hoy contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de “manosear el Poder Judicial” por el intento de frenar nombramientos de magistrados.

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La advertencia del líder y fundador del partido amarillo sucede luego del aval del Senado al nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, con la resistencia de la Casa Rosada que había intentado retirar el pliego por su vínculo familiar de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.

La alarma sonó cuando una vez concluída la aprobación del pliego en la Cámara alta, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, señaló que Milei no tiene la obligación constitucional de firmar el decreto de nombramiento de Michelli.

“En estos días vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que se hacen, después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña, y si se daña a la Justicia, se daña la confianza”, apuntó.

Para Macri, “el compromiso debe ser serio y definitivo para nombrar como corresponde a los jueces y fiscales vacantes”.

“Abandonar y dejar a la Justicia con tanta acefalía es atentar contra la Justicia. Eso no puede ser improvisado. Si se hace y se anuncia, se tiene que cumplir porque estamos fortaleciendo la confianza que genera la inversión, y la inversión genera empleo”, continuó.

“Tenemos que estar muy atentos a no manosear algo tan importante como es nuestro sistema judicial”, lanzó el ex jefe de Estado en el marco de su gira “Próximo Paso”.

Si bien ratificó el apoyo del PRO al “cambio” económico vinculado al equilibrio fiscal y ordenamiento macroeconómico, Macri marcó diferencias respecto al modelo institucional.

“Entendemos que el equilibrio, el ordenamiento y el progreso económico no pueden estar en el aire, sino sustentados en instituciones que garanticen que las cosas funcionen. En eso, un pilar fundamental es la Justicia, claramente. Una Justicia que funcione y que genere confianza”, indicó.

Y agregó que “a la hora de generar confianza, más importante que el presidente, que los gobernadores, que los intendentes y el Congreso son los jueces, que son los que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional”.

“Lo que tratan de evitar las instituciones es que dependamos de una sola persona. No ha funcionado nunca. Hay que poner límites, que aquel que recibe el poder no crea que es más importante que las instituciones”, dijo en una posible alusión a Milei.

Luego hizo una comparación con el caso de Juan Román Riquelme, quien atraviesa una momento más complicado de su gestión al frente de Boca Juniors, club que en el pasado tuvo como presidente a Macri.

“En estos días hay un ejemplo muy doloroso para millones de argentinos y, para mí, ni qué hablar, que dejé 12 años de mi vida en ese club. Hace siete u ocho años llegó alguien al club, alguien que amamos por lo que hizo adentro de la cancha, y él confundió ese amor con la posibilidad de hacer lo que le parezca y creerse más importante que el club. Y hoy ese club, nuestro querido Boca Juniors, está sufriendo esas consecuencias”, advirtió.