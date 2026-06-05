En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

La reciente reforma impulsada por el Gobierno nacional sobre el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) volvió a poner el tema en agenda. Sin embargo, en San Juan la preocupación de los operadores del sector pasa por otro lado: la sostenida caída en la cantidad de vehículos que realizan el control y el crecimiento de las revisiones falsas que se ofrecen a través de redes sociales.

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Así lo manifestó Esteban Labado, gerente general de RTO San Juan, quien sostuvo que la demanda viene disminuyendo desde hace varios años y vinculó el fenómeno con la circulación de documentación apócrifa. “La demanda viene bajando desde hace un par de años, cuando empezó a haber ruido con todo esto”, afirmó en diálogo con Tiempo de San Juan.

Según explicó, uno de los principales problemas es la facilidad con la que se consiguen certificados irregulares. “Nosotros lo hemos vivido y reclamado muchas veces a los agentes de control. Hay mucha oferta de revisión falsa”, aseguró. En este sentido, indicó que hay muchas ofertas en las redes sociales.

Para Labado, esta situación genera una falsa sensación de cumplimiento que termina perjudicando a los propios conductores. “Todo eso lleva a que la gente la haga cada vez menos y después se encuentran con los problemas”, señaló.

El gerente recordó además los casos que tomaron estado público en los últimos años, relacionados con estafas y documentación adulterada. “Hubo gente detenida, hubo estafas y también personas que tuvieron accidentes y los seguros no les cubrieron porque la revisión no era válida”, indicó.

En ese sentido, explicó que los talleres habilitados suelen ser requeridos por la Justicia para verificar la autenticidad de determinados certificados. “Nos llega un oficio judicial y nos piden que informemos si un vehículo tuvo una revisión en determinada fecha. Entramos al sistema y verificamos. Muchos de los que han estado involucrados en estos casos nunca vinieron a realizar la inspección”, sostuvo.

Cuánto cuesta hacer la RTO en San Juan

Actualmente, los valores vigentes en la provincia son:

Autos y sedanes

Hasta 3 años: oblea de DNRPA.

De 3 a 7 años: $45.000.

Más de 7 años: $45.000.

SUV, camionetas y furgones

Hasta 3 años: oblea de DNRPA.

De 3 a 7 años: $53.000.

Más de 7 años: $53.000.

Las declaraciones de Labado se conocen pocos días después de que Nación oficializara la creación de un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una medida que busca ampliar la oferta de establecimientos habilitados para realizar controles. No obstante, desde el sector aseguran que la principal amenaza para el sistema sigue siendo la informalidad y la circulación de certificados falsificados.

“La revisión técnica no es un trámite más. Cuando ocurre un accidente o interviene la Justicia, todo queda registrado y puede verificarse si el vehículo realmente pasó por una planta habilitada o no”, concluyó el responsable de la RTO local.