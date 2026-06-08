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En medio de la crisis

Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi

La crisis de la aerolínea low cost sigue generando preocupación en San Juan. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, reconoció que las cancelaciones afectan a los pasajeros y aseguró que la provincia trabaja para sumar nuevas rutas aéreas y mejorar la conectividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
flybondi san juan.jpg

La delicada situación que atraviesa Flybondi a nivel nacional ya tiene repercusiones en San Juan. Luego de una nueva serie de cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a miles de pasajeros en todo el país, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Guido Romero, se refirió este lunes al impacto que genera la crisis de la aerolínea y a las gestiones que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la conectividad aérea.

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Durante una rueda de prensa, el funcionario admitió que la situación perjudica a los usuarios y señaló que el problema excede a San Juan. “Flybondi está perjudicando a todo el país. Claramente hay un perjuicio en el sentido de que cada persona que contrata con la aerolínea y tiene que perder su pasaje enfrenta un problema”, expresó.

El acuerdo con la provincia

Romero recordó que el convenio firmado entre la empresa y el Gobierno provincial contemplaba una asistencia económica limitada a los primeros meses de operación. Según explicó, San Juan solo se comprometió a colaborar durante los tres primeros meses en caso de que no se alcanzara un determinado nivel de ocupación en los vuelos.

“Después de ese período, la empresa continuó operando por sus propios medios”, indicó el ministro, quien manifestó su expectativa de que la situación pueda normalizarse en el corto plazo.

La llegada de Flybondi a San Juan se produjo el 2 de septiembre de 2024 y marcó el desembarco de las aerolíneas low cost en la provincia. Desde entonces, la compañía se convirtió en una alternativa para los pasajeros que buscaban tarifas más económicas para viajar hacia Buenos Aires.

La búsqueda de más rutas aéreas

Consultado sobre si la crisis de Flybondi acelerará las negociaciones para sumar nuevas conexiones, Romero aclaró que los avances no dependen únicamente de la provincia. “No es algo que dependa exclusivamente de nosotros. Si dependiera solo del Gobierno provincial, seguramente los procesos serían más rápidos, pero siempre se necesita la decisión de las aerolíneas, que en la mayoría de los casos son empresas privadas”, explicó.

Aun así, aseguró que continúan las conversaciones con distintas compañías para ampliar la oferta de vuelos desde San Juan. El objetivo, según detalló, es diversificar los destinos y no depender exclusivamente de la conexión con Buenos Aires.

“Tenemos que mejorar la conectividad con otras provincias e idealmente, en algún momento, también con otros países”, sostuvo. “Tenemos que mejorar la conectividad con otras provincias e idealmente, en algún momento, también con otros países”, sostuvo.

Un escenario complejo para la compañía

Las declaraciones del ministro se producen en medio de uno de los momentos más difíciles de Flybondi desde su llegada al mercado argentino. Durante las últimas semanas trascendió que la empresa llegó a operar con apenas uno o dos aviones disponibles, mientras gran parte de su flota permanecía fuera de servicio por problemas operativos y financieros.

La situación derivó en numerosas cancelaciones, demoras y reprogramaciones, generando reclamos de pasajeros en distintos puntos del país. Además, se conoció la salida de su CEO, Paz Lovisolo, en medio de la crisis que atraviesa la compañía.

En San Juan, la incertidumbre genera preocupación porque Flybondi representa una parte importante de las frecuencias aéreas disponibles. Sin embargo, Romero consideró que actualmente la conexión con Buenos Aires se encuentra relativamente cubierta y remarcó que el principal desafío pasa por sumar nuevos destinos.

“Hay días en los que San Juan tiene hasta cuatro frecuencias diarias con Buenos Aires si se cuenta el vuelo de Flybondi. Lo que debemos lograr es ampliar las rutas para que la provincia tenga una conectividad más diversa”, concluyó.

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