Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari

La conmoción por el fallecimiento de Indio Solari, ocurrido este viernes por la madrugada en su casa de Parque Leloir, atraviesa de forma transversal a toda la sociedad argentina, y reina la incertidumbre sobre dónde será el masivo velatorio, luego de la negativa del Gobierno de abrir el Congreso o la Casa Rosada.

Pericia Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

Mientras las muestras de afecto se multiplican en todos los ámbitos —incluido el fútbol de Primera División, donde los clubes expresaron su dolor en masa—, el Club Atlético Huracán dio un paso concreto frente a un tema tan sensible como la organización del velatorio .

Según confirmó Olé, la comisión directiva del "Globo" se contactó directamente con el entorno íntimo del exlíder de Los Redonditos de Ricota para poner a disposición el mítico estadio Tomás Adolfo Ducó como sede para una despedida multitudinaria. Aunque la familia aún no ha brindado una respuesta definitiva debido al luto, la opción de Parque Patricios ya quedó formalmente presentada.

Huracán e Indio Solari: una mística nacida en los 90

El ofrecimiento de Huracán no es casual, sino que responde a un lazo histórico y sentimental muy profundo entre la institución y la obra del músico:

Los primeros estadios: A mediados de la década de los 90, el Palacio Ducó cobijó los primeros recitales masivos en estadios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con un total de cinco históricos shows desarrollados entre 1994 y 1995.

La continuidad virtual: Años más tarde, la cancha del "Globo" también albergó a su banda posterior, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. De hecho, el propio Indio "estuvo presente" allí en 2022, cantando de forma holográfica o virtual a través de las pantallas del escenario.

Negativas oficiales y las opciones en análisis: ¿Tecnópolis o el Ducó?

Con la propuesta de Huracán sobre la mesa, el lugar geográfico del funeral sigue siendo una incógnita compleja de resolver. Por lo pronto, el Gobierno nacional ya deslizó que no cederá la Casa Rosada ni decretará luto oficial, aunque evalúa alternativas para evitar desbordes de seguridad ante la previsible marea humana que llegará desde todo el país.

En los despachos oficiales se analiza la opción de Tecnópolis por su capacidad e infraestructura periférica, mientras que legisladores de la oposición insistieron con abrir las puertas del Congreso.

Para mitigar los rumores y organizar a la militancia ricotera, los canales oficiales del artista emitieron un comunicado tajante para aclarar los plazos, desmintiendo que el adiós definitivo ocurra de manera inmediata: “La despedida del Indio será mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.