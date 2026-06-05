viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gesto

Mirá qué club argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari

La institución ofreció sus instalaciones deportivas en un popular barrio porteño ante la negativa del gobierno nacional de despedir al ídolo popular en algun sitio oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La conmoción por el fallecimiento de Indio Solari, ocurrido este viernes por la madrugada en su casa de Parque Leloir, atraviesa de forma transversal a toda la sociedad argentina, y reina la incertidumbre sobre dónde será el masivo velatorio, luego de la negativa del Gobierno de abrir el Congreso o la Casa Rosada.

Lee además
lionel messi sumo su mensaje de despedia al indio solari
Emoción

Lionel Messi sumó su mensaje de despedia al Indio Solari
que dice la autopsia sobre las causas de la muerte del indio solari
Pericia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

Mientras las muestras de afecto se multiplican en todos los ámbitos —incluido el fútbol de Primera División, donde los clubes expresaron su dolor en masa—, el Club Atlético Huracán dio un paso concreto frente a un tema tan sensible como la organización del velatorio.

Según confirmó Olé, la comisión directiva del "Globo" se contactó directamente con el entorno íntimo del exlíder de Los Redonditos de Ricota para poner a disposición el mítico estadio Tomás Adolfo Ducó como sede para una despedida multitudinaria. Aunque la familia aún no ha brindado una respuesta definitiva debido al luto, la opción de Parque Patricios ya quedó formalmente presentada.

Huracán e Indio Solari: una mística nacida en los 90

El ofrecimiento de Huracán no es casual, sino que responde a un lazo histórico y sentimental muy profundo entre la institución y la obra del músico:

  • Los primeros estadios: A mediados de la década de los 90, el Palacio Ducó cobijó los primeros recitales masivos en estadios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con un total de cinco históricos shows desarrollados entre 1994 y 1995.

  • La continuidad virtual: Años más tarde, la cancha del "Globo" también albergó a su banda posterior, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. De hecho, el propio Indio "estuvo presente" allí en 2022, cantando de forma holográfica o virtual a través de las pantallas del escenario.

Negativas oficiales y las opciones en análisis: ¿Tecnópolis o el Ducó?

Con la propuesta de Huracán sobre la mesa, el lugar geográfico del funeral sigue siendo una incógnita compleja de resolver. Por lo pronto, el Gobierno nacional ya deslizó que no cederá la Casa Rosada ni decretará luto oficial, aunque evalúa alternativas para evitar desbordes de seguridad ante la previsible marea humana que llegará desde todo el país.

En los despachos oficiales se analiza la opción de Tecnópolis por su capacidad e infraestructura periférica, mientras que legisladores de la oposición insistieron con abrir las puertas del Congreso.

Para mitigar los rumores y organizar a la militancia ricotera, los canales oficiales del artista emitieron un comunicado tajante para aclarar los plazos, desmintiendo que el adiós definitivo ocurra de manera inmediata: “La despedida del Indio será mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.

Seguí leyendo

Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari

El mensaje que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se lo envió: "Qué tal si..."

Un mecánico argentino creó un dispositivo para partos y ya se usa en hospitales de Europa

El Aeroparque Jorge Newbery estará durante 55 horas sin operaciones en agosto

Conmoción por la muerte del Indio Solari: investigan qué ocurrió en las horas previas al hallazgo

Caso Agostina Vega: qué dijo el amigo de Barrelier antes de ser detenido

Caso Agostina Vega: hay un segundo detenido por encubrimiento agravado

Alzheimer: lanzan becas para formar especialistas en investigación clínica en América Latina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion por la muerte del indio solari: investigan que ocurrio en las horas previas al hallazgo
El país de luto

Conmoción por la muerte del Indio Solari: investigan qué ocurrió en las horas previas al hallazgo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Interior del Camping de UDAP en Rivadavia.
Rivadavia

Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

Te Puede Interesar

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia
Puesta a prueba

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia

Por Bautista Lencinas
En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: Hay mucha oferta falsa en redes sociales
Escenario

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia
Disputa

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari
Pericia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo