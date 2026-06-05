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Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

El estudio médico preliminar ya determinó las causas del fallecimiento del ídolo popular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Pasadas las 18 terminó la autopsia que le realizaron al Indio Solari en la morgue de Ituzaingó. El resultado preliminar arrojó que el músico murió de un ACV hemorrágico. Además, el estudio confirmó que el fallecimiento ocurrió en la madrugada de este viernes.

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Fuentes del caso confirmaron a este medio que la muerte ocurrió luego de que el cantante ingresara a la pileta interior climatizada de su domicilio.

“Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, indicaron desde la UFI N2 de Ituzaingó.

De acuerdo a la reconstrucción de la causa, el Indio fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora quien, al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector del patio.

“Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica. Le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo”, señalaron las fuentes.

Asimismo, explicaron que el golpe en la cabeza que le habían detectado al cantante habría ocurrido en ese contexto, cuando su mujer y la empleada intentaron retirarlo del agua.

La conclusión del análisis preliminar de la autopsia subraya: “La causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumatica por un accidente cerebro vascular hemorrágico”.

El examen se realizó en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, quien abrió un expediente a fin de esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el mítico cantante de Los Redonditos de Ricota.

El procedimiento se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que la autopsia es necesaria ante dos situaciones. “Se ordenará en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, dice la norma.

La muerte del Indio

El Indio Solari fue hallado a las 8 de la mañana de este viernes en su casa de Parque Leloir. Lo encontró su cuidadora, quien llegó a la vivienda para comenzar la jornada y lo descubrió tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas del músico que se trasladó al lugar para darle asistencia. A las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del Indio. En consecuencia, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica y adelantó se le realizará una autopsia por protocolo. Será en la morgue de Ituzaingó.

Según la reconstrucción realizada hasta ahora sobre las últimas horas del Indio, el cantante habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta. Allí se descompensó.

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