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Historia

Indio y Viru: Una canción de amor que duró 45 años

Carlos Solari y Virginia Mones Ruiz estuvieron juntos desde los inicios de la carrera del artista, en plena dictadura, hasta su fallecimiento. Sin buscar la exposición, respetando lo íntimo, contruyeron una historia de amor de novela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, a los 77 años, provocó una conmoción profunda en la cultura popular argentina. Desde las primeras horas posteriores a la noticia, millones de seguidores comenzaron a recorrer una vez más su historia, sus canciones, sus entrevistas, sus silencios y también aquellos aspectos de su vida que siempre permanecieron resguardados detrás del mito.

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Entre ellos, emerge una figura indispensable para comprender al hombre detrás del personaje: Virginia “Viru” Mones Ruiz, la compañera que estuvo a su lado durante más de cuarenta años y que compartió con él una de las historias de amor más sólidas y discretas del rock nacional.

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Porque mientras el Indio se convertía en una leyenda capaz de convocar multitudes, de inspirar generaciones enteras y de construir una obra artística que trascendió décadas, existía una vida paralela, íntima, silenciosa y profundamente humana. Allí estaba Viru. Lejos de los escenarios, de las luces, de los rumores y de la exposición mediática. Siempre cerca de él, pero casi nunca frente a las cámaras.

Su historia comenzó en 1981, cuando Los Redonditos de Ricota todavía eran una aventura contracultural que apenas comenzaba a tomar forma. Eran años de búsquedas, de incertidumbres, de proyectos construidos a pulmón. Nadie podía imaginar entonces que aquel músico de voz grave y mirada penetrante terminaría transformándose en una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Tampoco que aquella joven llamada Virginia sería la persona que lo acompañaría durante el resto de su vida.

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A diferencia de muchas parejas vinculadas al universo artístico, ambos eligieron desde el principio un camino diferente. Nunca buscaron la exposición. Nunca alimentaron el interés de la prensa por su intimidad. Construyeron su vínculo lejos de los titulares y de las apariciones públicas. Una decisión que con el paso de los años se convirtió casi en una declaración de principios y que el propio Indio defendió hasta sus últimos días.

En una época donde la fama suele convertir la vida privada en espectáculo, ellos eligieron preservar lo más valioso: la cotidianeidad. Compartieron alegrías, desafíos, éxitos, derrotas y también los momentos más difíciles, siempre bajo una premisa inalterable: proteger ese espacio íntimo que habían construido juntos.

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Fruto de esa historia nació Bruno Solari, en el año 2000, el único hijo de la pareja. Su llegada representó una nueva etapa para ambos. Para entonces, el fenómeno redondo ya había alcanzado dimensiones impensadas y el Indio era una figura central de la cultura argentina. Sin embargo, puertas adentro, la prioridad seguía siendo la familia.

Quienes conocieron de cerca al músico siempre señalaron la importancia que Viru tuvo en su vida. Aunque permaneciera fuera del radar mediático, su presencia resultaba fundamental. Era parte del círculo más íntimo, de ese pequeño universo que el cantante protegió con celo durante décadas.

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Los últimos años encontraron a la pareja enfrentando uno de los desafíos más complejos de su historia compartida. El diagnóstico de Parkinson, que el propio cantante hizo público en 2016, modificó profundamente su vida cotidiana y terminó alejándolo definitivamente de los escenarios. En ese proceso, Viru volvió a ocupar un lugar esencial. Fue sostén, compañía y refugio en una etapa marcada por los cambios físicos, las limitaciones y la adaptación a una nueva realidad.

Juntos eligieron vivir en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Allí encontraron un espacio de tranquilidad lejos del ruido que inevitablemente acompañaba cada movimiento del músico. Mientras afuera persistía el fenómeno popular, las peregrinaciones ricoteras y el fervor de millones de seguidores, puertas adentro se desarrollaba una vida sencilla, construida sobre afectos, rutinas y una historia compartida durante décadas.

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Precisamente por esa vocación por el bajo perfil, cada vez que Viru decidió expresarse públicamente sus palabras adquirieron un valor especial para los fanáticos. Una de esas excepciones ocurrió cuando compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

“Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo”.

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La publicación conmovió profundamente a los seguidores del Indio. No solo porque revelaba detalles de una historia prácticamente desconocida, sino porque mostraba algo que durante años había permanecido oculto detrás del personaje: la dimensión humana de un vínculo construido sobre la lealtad, el tiempo y la compañía mutua.

Aquellas palabras funcionaron como una ventana excepcional hacia la intimidad de una pareja que hizo de la discreción una forma de vida. En una carrera atravesada por el misterio, los simbolismos y las interpretaciones infinitas de sus letras, ese breve mensaje aparecía como una de las confesiones más genuinas relacionadas con el universo personal del artista.

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Fue ídolo, poeta urbano, referente generacional y protagonista de algunas de las convocatorias más multitudinarias de la historia del rock nacional. Pero detrás de ese mito existió siempre una historia mucho más sencilla y profundamente conmovedora: la de dos personas que eligieron caminar juntas durante toda una vida.

Hoy, cuando la muerte del músico vuelve a poner el foco sobre su recorrido personal, el nombre de Viru reaparece inevitablemente entre quienes intentan reconstruir la historia del hombre detrás de la leyenda. La mujer que estuvo presente desde los comienzos, cuando todo era incertidumbre; la que acompañó el crecimiento de un fenómeno irrepetible; la que compartió la vida familiar y también los años más difíciles de la enfermedad.

Una compañera silenciosa, alejada de los reflectores, que nunca necesitó ocupar el centro de la escena para convertirse en una figura fundamental. Quizás por eso, entre tantas canciones, estadios colmados y páginas inolvidables de la historia del rock argentino, la historia de amor entre el Indio y Viru termina revelando algo esencial: detrás de uno de los artistas más influyentes del país hubo siempre una mujer que eligió quedarse. Y quedarse, durante más de cuarenta años, fue su forma más poderosa de amar.

Con información de Infobae

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