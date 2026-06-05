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Despedida

La familia del Indio Solari se contactó con Racing para hacer el velatorio público en el estadio del club

El Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, sería el lugar elegido para despedir al ídolo popular. Qué se sabe hasta ahora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de versiones cruzadas y algo de polémica por el lugar para realizar el velatorio público del Indio Solari, la familia del mítico músico argentino está en conversaciones con Racing Club para realizar el homenaje en el estadio del club.

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Según explicaron fuentes cercanas al artista y de la provincia de Buenos Aires, la idea es que tanto este viernes y sábado la familia continúe con un velorio privado y luego, el domingo, realizar lo público.

La decisión de avanzar con la organización se tomó mientras el cuerpo del Indio fue trasladado a la morgue de Ituzaingó y le realizaron la autopsia, que determinó que el cantante murió de un ACV hemorrágico. En la ambulancia hacia la morgue viajaron los secretarios privados de Máximo Kirchner y de Solari para garantizar que estuviera todo en orden. Ellos dos son quienes volvieron con el cuerpo una vez terminado el procedimiento.

Además del líder de La Cámpora, hasta Parque Leloir llegaron Pablo Descalzo y el presidente del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli.

Son varias las personas que están trabajando para lograr el homenaje público en la cancha de Racing. Ocurre luego de que se descartaran varias sedes, entre ellas la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Fuera de la esfera del Estado nacional, la familia Solari tiene entre sus alternativas algún espacio que la Gobernación de Axel Kicillof pueda ofrecer, ya que el mandatario bonaerense comunicó su plena disposición a acompañar la decisión de los allegados del músico. Con menor probabilidad, también trascendieron rumores sobre un eventual ofrecimiento para que el acto se lleve a cabo en la cancha de Boca Juniors.

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