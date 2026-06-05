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Homenaje

Entre el dolor y la euforia: el último adiós de los fanáticos sanjuaninos al Indio Solari

Con remeras, banderas y saltos, los seguidores locales transformaron la Plaza 25 de Mayo en un escenario de contracultura para homenajear al artista que marcó a la Argentina profunda en los años 80 y 90.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el fallecimiento del Indio Solari, exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fanáticos de San Juan se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para homenajear al músico, que es un ícono del rock nacional y, en especial, del rock barrial. Durante la convocatoria hubo cánticos, emoción y un fuerte grito al estilo "Jijiji".

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Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " ¡EL ROCK DE LUTO Y EL ADIÓS A UN GIGANTE! El fallecimiento del Indio Solari golpeó fuerte en el corazón de todo el país, y San Juan no fue la excepción. Esta tarde, una marea de fanáticos se autoconvocó en la Plaza 25 de Mayo para despedir y homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el máximo ícono del rock barrial. Entre lágrimas, banderas y remeras, la plaza principal de la provincia se convirtió en una misa improvisada. Hubo cánticos que se escucharon a cuadras de distancia, muchísima emoción a flor de piel y, sobre el final, un tremendo e inolvidable grito al unísono al mejor estilo “Jijiji”, recreando el pogo más grande del mundo en pleno centro sanjuanino. Mirá más en @tiempodesanjuan #indiosolari #sanjuan #tiempodesanjuan #homenaje"
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Los ricoteros sanjuaninos se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para recordar el legado del Indio y cantar sus canciones en una jornada de tristeza luego de la muerte del artista.

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En el lugar había numerosas personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta adultos, y se pudieron visualizar banderas y gente con gorras y remeras con alusión al músico. Saltos, cánticos y euforia, junto a una sensación de dolor, colmaron el ambiente en el microcentro sanjuanino.

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El Indio se caracterizó por atraer a multitudes en sus recitales, que incluso llegaban a superar la población de ciudades medianas de Argentina. Las misas ricoteras fueron un clásico durante un tiempo y todo un acontecimiento en el país y en los sitios que recibían al artista.

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En la provincia, los fanáticos quisieron hacer sentir su amor por el Indio y, por eso, decidieron llevar a cabo la actividad en el principal paseo de la ciudad de San Juan. Si bien la angustia estaba presente de forma generalizada, también había un clima de alegría por toda la herencia musical que dejó y perdurará por siempre.

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Un legado que es símbolo de la Argentina profunda, el rock barrial y la contracultura, principalmente en los años 80 y 90, cuando el país atravesó duras crisis económicas.

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