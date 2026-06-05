viernes 5 de junio 2026
en vivo La cultura, de luto

Murió el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

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El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció esta mañana en su hogar. Padecía la enfermedad de Parkinson desde hace aproximadamente 10 años.

Por Agencia NA

EN VIVO

Carlos Alberto 'El Indio' Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base al parte policial.

El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los '70.

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Revelaron los resultados preliminares de la autopsia

Pasadas las 18 horas, los médicos forenses revelaron que el Indio Solari sufrió un ACV no traumático. Por ese motivo, cayó a la pileta. Afortunadamente, el cantante no tragó agua, es decir, no se ahogó, ya que no encontraron agua en los pulmones.

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Messi se despidió del “Indio” Solari

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Carlos "Indio" Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras de Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.

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El día que Maradona habló con el “Indio” Solari

Diego Armando Maradona ya había tenido un acercamiento con Carlos "Indio" Solari cuando expresó su admiración por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y por su líder, Carlos 'Indio' Solari, al tiempo que lanzó una crítica hacia la clase política, en una entrevista concedida en 1999 a la revista Rolling Stone.

El excapitán de la selección argentina reveló que había conversado con Solari y explicó que, aunque no era un oyente habitual del grupo, terminó acercándose a su música por el impacto cultural que generaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen", afirmó.

Maradona sostuvo además que la banda representaba una visión más auténtica de la realidad del país: "Me parece que, si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señaló.

Consultado sobre si se sentía identificado con ese mensaje, respondió de manera contundente: "¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!".

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Realizan la autopsia en el cuerpo del Indio Solari

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.30, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento, ya que el artista contaba con un golpe en la cabeza.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la vivienda.

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Alberto Fernández despidió a El Indio en redes sociales: "Un artista coherente y fiel a sus principios"

El ex presidente Alberto Fernández despidió al Indio Solari y lo recordó por "su compromiso humano, dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron".

"Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", cerró.

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El mensaje de Aníbal Fernández: "Que horror querido amigo"

El ex Jefe de Gabinete despidió a su amigo en las redes sociales recientemente: “Que horror querido amigo. De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta".

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Una reconocida abogada sanjuanina recordó sus anécdotas y su devoción por el Indio Solari

La muerte de Indio Solari generó una ola de mensajes de despedida en todo el país. Entre quienes expresaron públicamente su dolor estuvo Graciana Peñafort, la reconocida abogada sanjuanina que recordó el impacto que tuvo la música del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintas etapas de su vida.

A través de sus redes sociales, Peñafort compartió una reflexión cargada de recuerdos personales y referencias a canciones que acompañaron su crecimiento desde la adolescencia. "Yo era piba, piba bastante boluda creciendo en San Juan, lejos de todo, y un día me topé con Los Redondos y descubrí un mundo allá afuera y la poesía para explicarlo. Gracias al Indio crecer fue menos duro", escribió.

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En el extenso mensaje, la abogada evocó también su primer amor adolescente, los viajes para ver al músico en vivo y la influencia que tuvieron sus letras en momentos complejos. "Me escapé para verte a los 19, te seguí adorando a lo largo de los años y pude verte varias veces", recordó.

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“Vivir solo cuesta vida”: el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte del Indio Solari

Con un breve mensaje acompañado por una imagen, Cristina Kirchner expresó su pesar por la muerte del Indio Solari a través de sus redes sociales.

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La ex mandataria publicó una fotografía del músico y eligió una emblemática frase de la canción Ropa sucia, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Vivir solo cuesta vida”.

A lo largo de los años, el Indio Solari manifestó en distintas oportunidades su afinidad con la ex presidenta, compartió posturas políticas cercanas y le brindó respaldo público en momentos de fuerte tensión judicial.

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La despedida de todos los grandes del fútbol argentino, excepto uno

Cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino —Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing— rindieron homenaje al músico Carlos "Indio" Solari tras su fallecimiento.

Por otro lado, el único club de los denominados "grandes" que no dio muestras de afecto al artista fue River, quien no posteó nada en ninguna de sus redes sociales.

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La despedida de Lito Vitale: “No fue trabajo profesional, sino complicidad humana”

El músico y compositor Lito Vitale se despidió de su colega y amigo “El Indio” Solari con un sentido testimonio: “No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana".

El cantautor dialogó con Beto Casella en “Nadie nos para”, por Rock & Pop y se expresó a poco más de una hora del deceso: “El Indio es, será y fue un referente muy importante de nuestra cultura”.

En línea, recordó su participación en el primer compilado de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”: “Tuve la suerte, y me cayó como una especie de medalla del cielo, de haber podido estar cerca de ellos durante la creación del primer disco ‘Gulp!’. También toqué el teclado en varias de sus canciones. Siempre fue una especie de lujo impensado”.

“No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana y artística”, añadió.

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Cuatro libros esenciales para entender la leyenda de Los Redondos y el universo del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari reavivó el interés por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El primero de ellos es Recuerdos que mienten un poco. Otra obra fundamental es Fuimos reyes (Planeta, 2015), de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono. Construido a partir de más de 70 entrevistas, el libro reconstruye el ascenso de Los Redondos desde el circuito under hasta convertirse en una banda de estadios.

La ruptura definitiva de Patricio Rey ocupa el centro de La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical, 2021), de Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti.

Completa la lista Indio Solari: El hombre ilustrado (Sudamericana, 2005), de Gloria Guerrero. Lejos de una biografía convencional, la autora se concentra en narrar el surgimiento y crecimiento de Los Redondos dentro del contexto político y cultural de La Plata y Buenos Aires.

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La Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.

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Diputados de distintos bloques impulsan una despedida pública en el Congreso

Legisladores de distintos espacios políticos impulsaron este viernes gestiones para que el Congreso Nacional pueda albergar una despedida pública a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido a los 77 años, en una iniciativa que quedó bajo análisis de las autoridades de la Cámara de Diputados.

Uno de los pedidos fue formalizado por el diputado Pablo Juliano, dirigente de la UCR, que presentó una nota para poner a disposición de la familia del artista las instalaciones del Palacio Legislativo en caso de que decidan realizar un homenaje abierto al público.

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El comunicado de la cuenta oficial del Indio Solari

Mediante una publicación difundida en la cuenta oficial del artista, el entorno directo de Carlos Alberto "El Indio" Solari dejó un sentido mensaje para los millones de fanáticos que integran el movimiento contracultural de las "misas ricoteras".

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está", expresaron con profunda consternación a través del escrito impreso sobre fondo negro.

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