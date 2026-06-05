Murió el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

El día que Maradona habló con el “Indio” Solari
Diego Armando Maradona ya había tenido un acercamiento con Carlos "Indio" Solari cuando expresó su admiración por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y por su líder, Carlos 'Indio' Solari, al tiempo que lanzó una crítica hacia la clase política, en una entrevista concedida en 1999 a la revista Rolling Stone.
El excapitán de la selección argentina reveló que había conversado con Solari y explicó que, aunque no era un oyente habitual del grupo, terminó acercándose a su música por el impacto cultural que generaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen", afirmó.
Maradona sostuvo además que la banda representaba una visión más auténtica de la realidad del país: "Me parece que, si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señaló.
Consultado sobre si se sentía identificado con ese mensaje, respondió de manera contundente: "¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!".