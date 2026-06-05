Adiós al Indio Solari: músicos sanjuaninos destacaron su infinito legado

La partida del Indio Solari a los 77 años caló hondo en el corazón de la cultura popular argentina, y San Juan no es la excepción. Tras conocerse la triste noticia este viernes, referentes de la escena musical local expresaron su dolor y reflexionaron sobre el inmenso legado del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Entre la melancolía, el agradecimiento y el asombro por el fenómeno de masas que supo construir, los artistas sanjuaninos coinciden en que el Indio no solo dejó canciones imborrables, sino un modo de entender el arte y una huella identitaria que ya es parte del ADN nacional.

Un movimiento cultural inmenso y el dolor de la partida

Para Fabián Noriega, la noticia representa un impacto directo a la historia musical del país. "Su fallecimiento me provoca una pena muy grande. Yo lo seguí mucho en su época con los Redonditos, con los que generó un movimiento cultural inmenso", remarcó el músico. Además, destacó la enorme talla intelectual del artista: "Era una persona muy culta, muy leída, muy estudiada. Solo puedo decirle gracias por la música de los Redondos, que es parte del ADN de gran parte de la música argentina. Los héroes se nos están yendo de a uno".

En una sintonía de profunda conmoción se expresó Fernando Aguilera, quien reconoció el impacto de perder a un faro que lo acompañó desde sus inicios: "Estoy liquidado, no lo puedo creer. Si bien era sabido que iba a pasar en cualquier momento por su salud, no esperábamos que fuera tan pronto. Yo lo escucho desde el '92, cuando empezamos a conocerlos más masivamente. Cuando arrancamos con Los Roxana a tocar, nos tomamos el atrevimiento de hacer sus canciones".

Aguilera subrayó la coherencia del líder ricotero a lo largo de los años: "Siempre estuvo con las patas en la tierra, siempre del lado correcto, del lado de los suyos. Era millonario, claro, le había ido muy bien, pero sin olvidarse de dónde venía el viejo loco. Deja una cantera sembrada".

El magnetismo de un personaje único

Incluso aquellos que miraban el fenómeno desde otra perspectiva estética reconocen la magnitud de su figura. Ale Segovia analizó el impacto del cantante desde el respeto y la admiración a su llegada popular: "A pesar de no comulgar con la mística ricotera, es otro gran referente de nuestra época, muy rica en música, que se va. El Indio creó un personaje con ese halo casi mágico, marcó una forma de hacer música, de pararse en un escenario, y la devoción que generaba siempre fue para mí un tema extraordinario. Gran tristeza la de despedir a nuestros ídolos y referentes".

Por su parte, Marcos Ordán prefirió definirlo más allá de las melodías, ponderando su rol como faro intelectual: "Para mí fue un gurú, un pensador. Nunca fui un fiel consumidor de su música, pero sí de su visión del arte, del país y de cómo atravesar la música o dejar que la música nos atraviese. Se fue quizás una de las personas más influyentes del siglo XX y XXI de nuestro país".

"El Maradona de la música" y el nacimiento del mito

El sentimiento de orfandad se repite entre quienes crecieron bajo el amparo de sus letras. Emiliano Sánchez confesó que la pérdida se siente en el plano más íntimo: "Se fue el mito y con él se fue una parte de los que lo seguimos tanto con los Redondos como con los Fundamentalistas. No solo nos dejó música, sino arte. Fue un músico que siempre fue leal a él mismo en todo aspecto, sobre todo en lo musical, con muchas reflexiones y sobre todo mucho aura y misticismo". Para Sánchez, el Indio fue también un motor de vínculos humanos: "En lo personal se siente como si se fuera un familiar. Muchos de mis amigos se lo debo a él. En fin, gracias Indio en este día y cada día".

Finalmente, Carlos Heredia no dudó en trazar un paralelismo con el máximo ídolo popular de los argentinos para dimensionar la escala de Solari: "Para nosotros el Indio fue, es y será un fenómeno. Si lo llevamos al mundo del fútbol, para nosotros es Maradona. Sus letras, sus testimonios son increíbles. Era una persona muy convocante y no hay en el mundo muchas personas así. Era realmente un elegido, tenía un don que lo supo plasmar en letras que van a quedar de por vida".