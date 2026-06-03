Mundial 2026: lanzan una guía clave con requisitos y recomendaciones para los sanjuaninos que viajen a alentar a la Selección

A medida que se acerca la gran cita futbolística, la expectativa crece y son muchos los argentinos y sanjuaninos que planean armar las valijas para acompañar a la Selección argentina. Con el objetivo de evitar sorpresas de último momento y garantizar un viaje seguro, el Ministerio de Gobierno de la provincia dio a conocer una serie de guías con recomendaciones generales y específicas desarrolladas por la Dirección de Argentinos en el Exterior y la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería.

El material detallado incluye información indispensable sobre documentación, requisitos migratorios, condiciones de estadía y el acceso a los estadios en los tres países anfitriones, y desde los organismos oficiales advirtieron que este contenido se actualizará de manera permanente a medida que se definan nuevos aspectos del evento deportivo.

La primera advertencia para todos los viajeros es verificar la vigencia del pasaporte antes de emitir cualquier pasaje, además de gestionar todas las visas o autorizaciones electrónicas con la mayor anticipación posible para evitar demoras. El Mundial presenta el desafío logístico de desarrollarse en tres naciones distintas, cada una con sus propias leyes de frontera, por lo que resulta fundamental conocer las exigencias de cada destino.

Para ingresar a los Estados Unidos, los ciudadanos argentinos deberán contar obligatoriamente con su pasaporte vigente y la visa estadounidense correspondiente, además de presentar documentación que respalde el motivo del viaje, la duración de la estadía, un seguro médico internacional y comprobantes de solvencia económica.

Por su parte, las autoridades de Canadá exigen una visa de turista o bien la Autorización Electrónica de Viaje, conocida como eTA, un trámite que depende directamente del tipo de ingreso y de la situación migratoria particular de cada viajero. En tanto, para cruzar la frontera de México se requerirá el pasaporte vigente, el pasaje de regreso confirmado, la reserva de alojamiento o una carta de invitación formal, junto con la acreditación de recursos económicos suficientes para costear la permanencia en el país.

Las guías oficiales también dedican un apartado exclusivo a la seguridad, los sistemas de movilidad urbana en cada sede, los protocolos de ingreso a las canchas y la obligación de respetar estrictamente las normativas locales. El material completo ya se encuentra disponible para libre consulta en el sitio web oficial de la Cancillería Argentina.