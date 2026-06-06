Argentina hizo jugar a los pibes, le ganó a Honduras y se entona para el Mundial

La Selección Argentina sumó una victoria clave en su preparación para la cita mundialista de 2026 al derrotar por 2-0 a Honduras, en un encuentro amistoso disputado en el imponente estadio Kyle Field. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró pasajes de gran nivel y, pese a las ausencias de peso en el ataque, logró plasmar su jerarquía en el marcador gracias a las apariciones de sus delanteros.

El encuentro comenzó con el seleccionado albiceleste adueñándose de la posesión del balón, aunque inicialmente le costó profundizar ante un combinado hondureño bien abroquelado en defensa bajo las órdenes de José Francisco Molina. La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro japonés Yoshito Nakagawa sancionó un penal a favor de Argentina que Lautaro Martínez cambió por gol con una ejecución precisa. Con la ventaja por la mínima, el equipo sudamericano se fue al descanso habiendo manejado los hilos del juego, pero con margen de mejora en la fluidez.

En la segunda mitad, la fisonomía del partido cambió para bien de los campeones del mundo. Argentina ajustó las piezas, ganó dinamismo y no tardó en estirar la diferencia. A los 9 minutos del complemento, tras una magnífica habilitación de taco por parte de Martínez, Giuliano Simeone apareció para definir con categoría y sellar el 2-0 definitivo. A partir de allí, el dominio argentino fue casi total. Honduras intentó reaccionar con algunas llegadas aisladas, pero la última línea se mostró sólida y las pocas aproximaciones no llegaron a inquietar seriamente al arquero Juan Musso, quien tuvo una noche tranquila.

La victoria cobra un valor especial considerando que Scaloni no pudo contar con Lionel Messi ni con Julián Álvarez, ambos bajas por diversas molestias físicas. De todas formas, el cuerpo técnico recibió buenas noticias respecto al capitán, ya que se espera que Messi pueda sumar minutos en el próximo compromiso amistoso del 9 de junio ante Islandia. El rodaje de este encuentro, que incluyó las formaciones iniciales y una gran cantidad de cambios en el complemento, le permitió al entrenador evaluar alternativas tácticas de cara a