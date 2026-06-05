Cristina despidió al Indio Solari con una de las frases más conocidas del poeta

“Vivir solo cuesta vida”, escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a una fotografía de Carlos “Indio” Solari, para despedirlo tras su fallecimiento a los 77 años. El músico y la exmandataria se habían reunido el año pasado.
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En los últimos tiempos, el Indio Solari había hecho explícito su apoyo a Cristina Kirchner. "Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca pasar por esta locura legal", había escrito, tras la condena a la ex presidenta en la Causa Vialidad.
“Vivir solo cuesta vida”, escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a una fotografía de Carlos “Indio” Solari, para despedirlo tras su fallecimiento a los 77 años. El músico y la exmandataria se habían reunido el año pasado.
La dos veces presidenta y vicepresidenta utilizó sus redes sociales para despedir al Indio después de meses de silencio y lo hizo con un posteo sintético en el que primó la imagen del ícono del rock nacional. También utilizó palabras tomadas de sus canciones para despedirlo.
El Indio Solari había manifestado su cercanía con el kirchnerismo y la relación con Cristina se hizo pública el 31 de agosto del año pasado cuando se difundió una foto en la que se los ve a ambos en una imagen distendida.
La fotografía de ese encuentro fue difundida por Máximo Kirchner a poco de cumplirse 3 años del atentado contra Cristina, con un mensaje alusivo: “Me voy a comer tu dolor… Les comparto un momento de un buen encuentro”.
La foto muestra a la expresidenta, al Indio y a su esposa, Virginia Mones Ruiz. El gesto tuvo una carga política inevitable, pero también cultural: dos figuras que exceden sus espacios específicos y que condensan en sus trayectorias parte de la historia reciente de la Argentina.
Aquella visita a Cristina Fernández de Kirchner no se leyó únicamente como un acto de apoyo personal, sino también como una señal hacia un sector amplio de la sociedad que lo considera una voz de resistencia y crítica al poder.
El Indio ya se había manifestadose en torno a la Causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner terminó condenada y hoy cumple prisión domiciliaria.
El 23 de agosto del 2022, tras el anuncio del pedido de condena Cristina Kirchner realizó una transmisión en vivo por youtube. En el posteo de Wado de Pedro transmitiendo lo que sucedía, el Indio comentó: "Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca pasar por esta locura legal".