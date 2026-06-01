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Con un efecto especial en San José 1111, Cristina Kirchner salió al balcón de la Casa Rosada

la invciativa estuvo a cargo de un intendente del conurbano, y fue apoyada por los asistentes al lugar al canto de "Vamos a volver".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A casi un año del inicio de su arresto domiciliario, Cristina Kirchner recibió una demostración de respaldo inédita frente a su departamento en el barrio porteño de Constitución. El intendente de Hurlingham y referente de La Cámpora, Damián Selci, impulsó una intervención audiovisual que transformó la fachada del edificio de San José 1111 en una réplica visual de la Casa Rosada. Ante cientos de militantes congregados en la calle, la expresidenta salió al balcón a saludar.

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Selci calificó la acción como "una inmensa demostración de amor y lealtad" y compartió imágenes del evento en sus redes sociales. "De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada", escribió, con el remate "Hurlingham siempre con Cristina" y "Con Cristina hasta la luna". La escena se completó con cánticos de "Vamos a volver", globos azules y carteles que exigían la liberación de la exmandataria y proclamaban su inocencia.

La movilización tuvo lugar cinco días después de la última aparición pública de Kirchner, quien el 25 de mayo había saludado desde el mismo balcón a quienes se acercaron para celebrar el Día de la Patria y el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, en 2003.

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Días después, el Tribunal Oral Federal 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— dispuso el arresto domiciliario, y Kirchner fijó su residencia en San José 1111, que desde entonces se convirtió en punto de encuentro permanente de la militancia kirchnerista.

El acto del domingo no es un hecho aislado sino el inicio de una agenda. Durante todo junio, dirigentes cercanos y militantes tienen previsto organizar actos frente al domicilio de la expresidenta. Para el 20 de junio, Día de la Bandera, se planea una movilización que partiría desde el Parque Lezama.

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