León XIV recibió a Pettovello en el Vaticano y crece la expectativa por su visita a la Argentina

León XIV recibió a Sandra Pettovello en el Vaticano en medio de las versiones sobre una posible visita a la Argentina.

La visita de León XIV a la Argentina volvió a generar expectativas luego de que el Papa recibiera a la ministra Sandra Pettovello durante una actividad oficial en el Vaticano . El encuentro se produjo en medio de las versiones sobre una posible llegada del pontífice al país durante los próximos meses y en un contexto de acercamiento entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica.

La titular de Capital Humano participó del Encuentro Internacional "Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación", donde compartió actividades junto a ministros y funcionarios de distintos países de Iberoamérica.

Tras el encuentro, Pettovello difundió imágenes del saludo con León XIV, una fotografía que rápidamente cobró relevancia debido a las crecientes especulaciones sobre una futura visita papal a la Argentina.

La presencia de la funcionaria argentina en Roma coincidió con semanas de intensa actividad diplomática entre el Gobierno y la Iglesia. En la Casa Rosada observan con expectativa la posibilidad de que León XIV incluya a la Argentina dentro de una eventual gira internacional durante el segundo semestre de este año.

Aunque desde el Vaticano no existe una confirmación oficial, distintas señales alimentan las especulaciones sobre una posible visita papal. El encuentro entre el Papa y Pettovello se suma a una serie de gestos institucionales que buscan fortalecer el vínculo entre ambas partes.

Durante su estadía en Roma, la ministra también tiene previsto reunirse con el cardenal Pietro Parolin, considerado uno de los hombres más influyentes dentro de la Santa Sede, además de mantener encuentros con funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Sandra Petovello en el Vaticano

La agenda de Pettovello en el Vaticano está enfocada en temas vinculados con la educación, la salud mental, la inteligencia artificial y el desarrollo humano, asuntos que ocupan un lugar destacado dentro de las prioridades planteadas por León XIV desde el inicio de su pontificado.

La ministra llegó a Roma pocos días después de haber participado de una reunión junto al vicecanciller Pablo Quirno, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Ese encuentro, realizado en el Palacio San Martín, tuvo como objetivo profundizar el diálogo institucional y acercar posiciones sobre distintas problemáticas sociales que preocupan tanto al Gobierno como a la Iglesia.

Las versiones sobre una llegada del Papa al país cobraron aún más fuerza luego de las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei, quien aseguró recientemente que existen posibilidades concretas de que el viaje se realice antes de fin de año.

"Es probable que el papa León XIV venga a la Argentina en noviembre", afirmó el mandatario durante una entrevista radial, una frase que rápidamente repercutió tanto en ámbitos políticos como eclesiásticos.

Las declaraciones del Presidente fueron interpretadas como una señal de optimismo dentro del oficialismo, donde consideran que una eventual visita del pontífice podría representar un acontecimiento de enorme relevancia institucional.

En Balcarce 50 entienden que la llegada de León XIV a la Argentina podría abrir una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica, luego de años marcados por tensiones y diferencias públicas.

La posibilidad de recibir al sucesor de Francisco también aparece como una oportunidad para reforzar los canales de diálogo con distintos sectores religiosos y sociales en un contexto económico complejo.

Mientras tanto, el Vaticano mantiene reserva sobre la agenda internacional del nuevo Papa. Sin embargo, el encuentro entre León XIV y Sandra Pettovello volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que genera expectativa tanto en el oficialismo como entre millones de fieles argentinos: la primera visita del nuevo pontífice al país.

FUENTE: Ámbito Financiero