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En agosto, al Senado

Adorni se pone como plazo el 15 de junio para presentar su declaración jurada

El funcionario ultima detalles para hacer pública su justificación patrimonial, aunque aún no estableció el día en el que lo hará.

Por Agencia NA
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó un plazo para la presentación de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y estableció como fecha tope el 15 de junio.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario ultima detalles para hacer publica su justificación patrimonial, aunque aún no estableció el día en el que lo hará.

Tras el anticipo del presidente Javier Milei, luego de que la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich presionara al ministro coordinador para que aclarara su situación, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que ningún actor externo obligará a Adorni a adelantar sus planes.

La postergación en las fechas coincide con el inicio del Mundial 2026, programado para el 11 del mes, evento que entusiasma al oficialismo con un cambio de agenda. Es que en Balcarce 50 aspiran a que la interna y la situación judicial del funcionario puedan correrse de escena por primera vez en casi tres meses.

Mientras trabaja con su contador en la tarea, el exvocero, ratificado en su nuevo cargo por los hermanos Milei, empieza a pensar en su nuevo informe de gestión, el segundo de ellos, que estudia brindar durante el mes de agosto en la Cámara de Senadores.

El primero de ellos fue particular: no solo dio asistencia el propio Presidente, sino que la invitación se extendió a la plana completa del Gabinete que debió seguir el detalle de gestión y la respuesta a las preguntas del bloque opositor.

Con bastante tiempo aún, los equipos de la Jefatura de Gabinete comenzaron a activar los primeros pasos para la tarea que deberán hacer frente al igual que hicieron a finales de abril en Diputados.

FUENTE: Agencia NA

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