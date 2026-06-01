De más de 30 barrios nuevos y 1.000 créditos del IPV a rutas clave: los ejes del plan de inversión provincial

Los barrios y créditos para viviendas del IPV, entre los ejes clave del nuevo plan de infraestructura provincia que impulsa San Juan.

La construcción de más de 30 barrios, la entrega de 1.000 créditos habitacionales, la mejora de rutas estratégicas y una serie de obras vinculadas al agua potable, el saneamiento y la infraestructura hidráulica constituyen los pilares del plan de inversión que impulsa el Gobierno de San Juan , según fue anunciado este lunes. La iniciativa, que requerirá autorización de la Cámara de Diputados para acceder a financiamiento destinado exclusivamente a infraestructura y gasto de capital, busca anticiparse al crecimiento económico y productivo que proyecta la provincia en los próximos años.

Innovador Orrego envió a la Legislatura un proyecto para impulsar un ambicioso plan de infraestructura provincial

El programa de "Ley de Financiamiento para el desarrollo y crecimiento de la provincia de San Juan" fue presentado por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Según explicaron, el objetivo es dotar a San Juan de la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo que esperan generar las inversiones productivas, especialmente las vinculadas a la minería.

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El detalle de los cuatro pilares fundamentales

* Vivienda: más de 30 barrios y 1.000 créditos del IPV

El eje habitacional aparece como uno de los puntos centrales del plan. El Gobierno prevé gestionar financiamiento para construir más de 30 barrios en distintos departamentos y poner a disposición 1.000 créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mediante operatorias individuales.

La iniciativa apunta tanto a ampliar la oferta habitacional como a dinamizar la actividad económica vinculada a la construcción. “En materia habitacional, vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición 1.000 créditos del IPV para la construcción de viviendas mediante operatoria individual. Esta decisión permitirá generar más empleo, fortalecer la actividad de la construcción y dar respuesta a la creciente demanda habitacional que tendrá San Juan en los próximos años”, afirmó Orrego.

* Obras viales para acompañar el crecimiento

El segundo eje contempla inversiones destinadas a mejorar la conectividad provincial y reducir costos logísticos para los sectores productivos.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran la Ruta Nacional 150, en el tramo que conecta Jáchal con Iglesia; distintos tramos de la Ruta 40; rutas provinciales; y el derivador de tránsito de la Avenida de Circunvalación.

Desde el Ejecutivo consideran que estas intervenciones serán clave para acompañar el desarrollo económico que proyectan para los próximos años y fortalecer la integración territorial de la provincia.

* Infraestructura hidráulica y eficiencia en el uso del agua

Otro de los componentes centrales del programa está vinculado a la gestión del recurso hídrico, considerado estratégico para la producción sanjuanina.

El plan incluye la impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y distintas obras destinadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución y reducir pérdidas.

“Necesitamos avanzar en obras de infraestructura estratégicas que incluyan rutas, accesos y caminos, obras de agua de riego y agua potable”, sostuvo el Gobernador durante la presentación.

* Agua potable y saneamiento

El cuarto eje contempla la ampliación de redes de agua potable y cloacas en distintos puntos de la provincia para acompañar el crecimiento poblacional y mejorar la prestación de servicios esenciales.

Las obras buscan garantizar el acceso a servicios básicos en zonas con demanda creciente y generar condiciones adecuadas para el desarrollo urbano de los próximos años.

Una apuesta al crecimiento de largo plazo

La iniciativa forma parte de una estrategia de planificación que busca preparar a San Juan para una nueva etapa de expansión económica vinculada principalmente a la minería del cobre. “Hoy presentamos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá a los sanjuaninos contar con las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo y la infraestructura que la provincia necesita. Estamos comenzando una nueva etapa, la de la gran minería del cobre en San Juan, resultado del trabajo realizado para generar confianza y atraer inversiones que fortalezcan nuestra economía”, afirmó Orrego.

El mandatario destacó además indicadores que, según el Gobierno, muestran el creciente interés de inversores nacionales e internacionales por la provincia. Entre ellos mencionó la reciente realización de la feria minera que reunió a gobernadores, funcionarios, embajadores y empresas de todo el país, así como la habilitación de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto desde San Juan.

“Frente a este escenario de crecimiento, San Juan no puede esperar a que las demandas aparezcan para recién entonces comenzar a actuar. Tenemos la posibilidad de planificar e invertir con anticipación para acompañar el desarrollo”, sostuvo.

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Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que el proyecto de ley contempla diferentes herramientas de financiamiento, entre ellas la emisión de bonos en mercados internacionales o locales y la posibilidad de acceder a préstamos bancarios.

“La provincia está financieramente sólida, cumple con normas fiscales y tiene buenas perspectivas económicas, especialmente por el desarrollo minero”, aseguró. Según indicó, el contexto de apertura de los mercados internacionales y la baja del riesgo país permitirían obtener financiamiento en condiciones favorables y destinar mayores recursos a obras de infraestructura.

En la misma línea, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que la inversión proyectada apunta a fortalecer la capacidad exportadora de la provincia. “Necesitamos invertir en infraestructura para potenciar las exportaciones de San Juan, tanto de la minería como de la agricultura de alta tecnología y otros productos de valor agregado. Esta ley propone una inversión en obras para lograr grandes resultados en exportaciones y generación de empleo”, afirmó.