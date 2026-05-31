Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

En el universo impredecible de las redes sociales, un simple video puede transformarse en fenómeno en cuestión de horas. Eso fue lo que ocurrió con una publicación de la cuenta de TikTok modas_aitana.0 -quien en los últimos días subió esta publicación en su perfil público-, perteneciente a un puesto ubicado en una reconocida feria del centro sanjuanino.

En el clip, tres jóvenes aparecen modelando camperones de gran tamaño: uno con los colores de Boca, otro de River y el tercero de la Selección Argentina. La intención era clara: mostrar la mercadería disponible para la venta. Sin embargo, lo que terminó captando la atención no fueron los diseños ni los equipos representados, sino las dimensiones de las prendas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061226605054148918&partner=&hide_thread=false Mostraba unos camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!



Video gentileza: TikTok modas_aitana.0 pic.twitter.com/yOoZJRecSf — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 31, 2026

A los pocos minutos de publicado, el contenido comenzó a sumar reproducciones y comentarios, muchos de ellos con tono humorístico. La exageración en el tamaño de los camperones fue el disparador de comparaciones y bromas que rápidamente se multiplicaron.

Entre los mensajes más repetidos, algunos usuarios escribieron “los teletubbies”, en alusión al volumen de las prendas sobre los cuerpos de los modelos, mientras que otros ironizaron con frases como “¿cuánto sale el metro?”, sugiriendo que había más tela de lo habitual.