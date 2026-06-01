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"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

El hecho ocurrió el último domingo en una zona rural de Angaco. La víctima registró el momento en que sorprendió a los sospechosos y dio aviso a la Policía, que luego logró detenerlos tras un operativo en terreno campestre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En las imágenes, visiblemente indignado, el damnificado relata cómo los sospechosos cargaban distintos elementos en una camioneta. “Mire cómo lo llevan… esos tachos son de toda una vida de mi abuelo”, expresa, mientras apunta hacia el vehículo. También advierte a los presuntos delincuentes que ya había dado aviso a la Policía: “No te me acerques, ya he llamado a la comisaría”.

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El registro audiovisual no solo captó la presencia de los tres hombres, sino también parte de los objetos sustraídos y el rodado en el que se movilizaban, lo que luego sería determinante para su identificación.

El episodio se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre el desmantelamiento de un camión de gran porte en la zona del puesto Guayaupa. Personal de la Comisaría 20ª, encabezado por el agente Federico Di Salvo y el cabo Maximiliano Riveros, se dirigió al lugar.

Según la denuncia, desconocidos estaban desarmando un camión canadiense de doble tracción que se encontraba averiado en el campo y que su propietario reparaba progresivamente para poder trasladarlo. Para cometer el ilícito, los sospechosos utilizaban herramientas como un gato hidráulico y llaves.

El acceso al lugar no fue sencillo. Los efectivos debieron internarse varios kilómetros en terreno agreste, con múltiples huellas que dificultaban precisar el camino. En ese contexto, el propio Calderón ofició de guía telefónico para orientar a los uniformados.

Intercepción y detenciones

Mientras el operativo avanzaba, el damnificado informó que los sujetos ya habían cargado diversas partes del camión en una camioneta. Tras recorrer entre 10 y 15 kilómetros, los policías divisaron de frente una Ford F-100 que descendía por la zona.

El vehículo fue interceptado antes de que lograra escapar. Según fuentes del caso, al advertir que habían sido descubiertos y filmados, los sospechosos habrían descartado los elementos sustraídos en el lugar para intentar huir sin pruebas en su poder.

En la camioneta circulaban tres hombres, todos oriundos de Angaco: Víctor Eugenio Riveros (40), Adolfo Gabriel Vargas Saffe (43) e Iván Mauricio López (35), quienes fueron aprehendidos en el acto.

El procedimiento continuó en la sede de la Comisaría 20ª, donde intervino el ayudante fiscal de Flagrancia, Oscar Oropel. Con el respaldo de las imágenes aportadas por la víctima -que documentaron la maniobra en pleno desarrollo-, se dispuso la detención de los tres sujetos.

La causa fue caratulada de manera preliminar como tentativa de robo agravado, y los acusados quedaron alojados en los calabozos, a la espera de la audiencia correspondiente bajo el sistema de Flagrancia.

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