Detuvieron a tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Un intrincado operativo policial tuvo lugar en Angaco, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el desmantelamiento de un vehículo de gran porte en la zona del puesto Guayaupa. La intervención culminó con tres hombres detenidos y puestos a disposición de Flagrancia.

Debate Comenzó el juicio contra el sujeto que al volante y bajo los efectos de la cocaína provocó una doble tragedia en 9 de Julio

El hecho se desencadenó cuando los efectivos de la Comisaría 20ma , el agente Federico Di Salvo y el cabo Maximiliano Riveros, fueron hacia el puesto. El damnificado denunció que desconocidos estaban desarmando su camión canadiense de doble tracción, el cual se encontraba averiado en el lugar y estaba siendo reparado poco a poco para poder trasladarlo. Para cometer el ilícito, los delincuentes utilizaban un gato hidráulico y diversas llaves.

Llegar al lugar del hecho no fue tarea fácil para los uniformados. Al adentrarse en la zona, los efectivos se toparon con una gran cantidad de huellas en el terreno, lo que dificultaba precisar el camino correcto. Ante esta situación, coordinaron vía telefónica con el propietario del camión para que oficiara de guía.

Mientras los efectivos se dirigían al punto de encuentro, Calderón les informó que los sujetos ya habían cargado múltiples partes de su camión en la carrocería de una camioneta. La pieza clave del caso fue que el propio damnificado logró filmar con su teléfono celular a los ladrones en pleno acto.

Tras recorrer entre 10 y 15 kilómetros de terreno agreste, el personal policial divisó de frente a una camioneta Ford F-100 que venía descendiendo. Los efectivos interceptaron el vehículo antes de que lograran escapar, constatando que los sujetos, al verse descubiertos y grabados, habían optado por descartar las pertenencias sustraídas en el lugar del hecho para intentar huir vacíos.

En el interior de la camioneta circulaban tres hombres, todos oriundos de Angaco, quienes fueron inmediatamente aprehendidos. Víctor Eugenio Riveros (40); Adolfo Gabriel Vargas Saffe (43) e Iván Mauricio López (35).

Posteriormente, el procedimiento se trasladó a la sede de la Comisaría 20ma, donde se hizo presente el ayudante fiscal Oscar Oropel de Flagrancia. Por la contundente prueba fílmica aportada por la víctima, se dispuso que los tres sujetos queden alojados en los calabozos y vinculados bajo el sistema de Flagrancia, caratulado preliminarmente como tentativa de robo agravado.