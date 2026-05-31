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Pocito

Atraparon a un menor de edad por robarle a un conductor de Uber en el B° Teresa de Calcuta

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. El chofer fue abordado por un grupo de cuatro jóvenes que lo golpearon y le sustrajeron el celular. Uno de ellos fue detenido por la Policía.

Por David Cortez Vega
Imagen ilustrativa.

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Un adolescente de 17 años fue detenido en la madrugada de este domingo en Pocito, acusado de participar en el robo a un conductor de Uber en el interior del barrio Teresa de Calcuta. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Sur, quienes intervinieron tras un alerta emitido por la central policial.

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El hecho se registró alrededor de las 03:30, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según informaron fuentes policiales, los uniformados fueron comisionados luego de recibir una comunicación radial que advertía sobre el robo de un teléfono celular a un chofer de aplicación.

De acuerdo al testimonio de la víctima, un hombre de 28 años, el viaje se había iniciado en el barrio Valle Grande con destino al Teresa de Calcuta. Tras finalizar ese traslado, el conductor aceptó un nuevo servicio, momento en el que fue sorprendido por un grupo de cuatro individuos.

Siempre según su relato, los sospechosos vestían prendas oscuras -entre ellas un buzo negro y una campera roja- y actuaron de manera coordinada. En ese contexto, lo habrían golpeado para luego sustraerle un teléfono celular marca Samsung modelo A05, de color negro.

Con los datos aportados, los efectivos comenzaron un recorrido por la zona y lograron divisar a un grupo de jóvenes que, al advertir la presencia del móvil policial, se dispersaron en distintas direcciones. Esa maniobra despertó sospechas y dio inicio a una breve persecución.

Como resultado del operativo, los policías interceptaron a uno de los sospechosos, identificado como un menor de 17 años, con domicilio en Villa San Damián -Rawson-. Durante el palpado de urgencia, le encontraron entre sus prendas el celular denunciado como robado.

Al ser consultado por los uniformados, el adolescente no pudo justificar la procedencia del dispositivo, por lo que fue inmediatamente vinculado al hecho denunciado por el conductor.

Ante esta situación, se dio intervención al Segundo Juzgado de Menores, desde donde la jueza interviniente, la doctora Camus, dispuso el traslado del menor al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia.

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