"El mes con más fallecidos": el posteo de Familias del Dolor, tras contabilizar 12 muertes por siniestros viales en San Juan

La seguidilla de tragedias viales que golpeó a San Juan durante las últimas horas tuvo un fuerte correlato en las redes sociales. La asociación Familias del Dolor y la Esperanza volvió a manifestar su preocupación tras contabilizar nuevas víctimas fatales y asegurar que mayo se transformó en el mes más crítico del 2026.

Rivadavia Dolor por la motociclista que chocó en La Bebida y falleció

Terrible Tragedia en Jáchal: murió un motociclista y otro pelea por su vida, tras un violento choque entre dos motos

El sábado, luego de conocerse la muerte de una motociclista en La Bebida, la organización publicó: “Víctima vial fatal número 45 del 2026, el mes de mayo con 11 víctimas fatales según nuestros registros, pasando a ser el mes con más fallecidos”.

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Sin embargo, el escenario se agravó aún más este domingo. Tras el siniestro ocurrido en Jáchal, desde la entidad actualizaron la cifra: “Víctima vial fatal 46 del 2026, y 12 del mes de mayo”, remarcaron.

Dos días, tres muertes

El conteo de la asociación se da en el marco de un fin de semana marcado por la tragedia. En menos de 48 horas, al menos tres personas perdieron la vida en distintos puntos de la provincia.

Uno de los casos más recientes es el de Héctor Javier Díaz, de 49 años, quien falleció tras un violento choque entre motocicletas en la localidad de Tres Esquinas, en Jáchal. En el mismo hecho resultó gravemente herido Luis Flores, conocido como “Lucho”, quien permanece internado con estado reservado.

El sábado por la mañana, en tanto, se registró otro hecho fatal en Rivadavia. María Estefanía Durán, de 29 años, murió tras impactar con su moto contra la parte trasera de un camión en calle Pellegrini, en la zona de La Bebida. El conductor del rodado pesado dio negativo en el test de alcoholemia y la mecánica del siniestro continúa bajo investigación.

Horas antes, durante la madrugada, un motociclista identificado como Sergio Olivera falleció en Angaco luego de perder el control de su ciclomotor y estrellarse contra un árbol. No hubo intervención de terceros.

Una cifra que alarma

Los números difundidos por Familias del Dolor no son nuevos, pero sí cada vez más inquietantes. La organización, integrada por familiares de víctimas de siniestros viales, viene alertando desde hace meses sobre el crecimiento sostenido de los casos y la falta de percepción del riesgo al volante.

Ya a fines de marzo, la entidad advertía que el inicio de 2026 mostraba cifras inusuales, con decenas de fallecidos en pocos meses y una alta proporción de jóvenes entre las víctimas.