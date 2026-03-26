Penoso récord histórico: en menos de 3 meses fallecieron 25 personas en siniestros viales en San Juan, de los cuales el 95 por ciento eran jóvenes

Este comienzo de año marcó el récord más triste para San Juan: 25 personas perdieron la vida en siniestros viales desde el 1 de enero a la fecha, de los cuales el 95 por ciento fueron jóvenes. Este dato que no es una cifra, sino seres humanos que, además, dejaron familias sumidas en un dolor que estará presente hasta el último de sus días. Ese total es casi la mitad de los 62 fallecidos en todo el año 2025. Datos alarmantes aportados por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza de San Juan, presidida por Guillermo Chirino, que hoy colocó en Caucete –a 10 cuadras de la plaza departamental-, el cartel 150 que recuerda que en ese lugar alguien perdió la vida. Justo en el mismo departamento que fue noticia este fin de semana pasado por la tragedia ocurrida en Ruta 20 donde murió una pareja y su hijita pequeña.

Guillermo perdió hace 11 años a su hijo Lautaro, fecha en la que decidió –junto a su esposa-, asumir como un apostolado la ayuda a los parientes en su proceso de duelo y aceptación , asesoría legal y contención espiritual para proteger a los afectados, incluso en los casos de estafas por parte de algunos abogados oportunistas, y por supuesto, una firme lucha para concientizar a la población respecto de la conducción responsable. A todo esto sumará la semana próxima una propuesta oficial y formal al Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte para llevar adelante una campaña sostenida en el tiempo sobre “Percepción del Riesgo”, que es lo que parece que está faltando por alguna razón.

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“Cuando las familias se ponen en contacto con nosotros siempre colocamos un cartel que dice De vos depende no sumar un ángel más, pero normalmente lo hacemos al año del siniestro. Es el tiempo aproximado que se toma para procesar el duelo, y nosotros lo sabemos por experiencia propia”, dice Guillermo, quien está alarmado por la cantidad de sucesos que dejan sin vida a muchos jóvenes. Es más, no recuerda datos como los registrados en lo que va del año.

Las cifras conmueven a las Familias del Dolor que ya son 350 en la provincia. Las mismas que cada año colocan un promedio de entre 33 y 36 carteles, que son realizados por la Dirección de Vialidad Provincial ya que ellos apenas si cuentan con recursos para asumir gastos de traslados y profesionales. No reciben subsidios ni otro tipo de ayuda.

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“Penosamente tenemos que decir que el año pasado llegamos al récord menor ya que hubo 62 fallecidos, pero este año tenemos casi la mitad en menos de 3 meses. Esto habla un poco de la negligencia del mismo ser humano que no toma dimensión del riesgo cuando sale a la calle. Hay que decir que la mayoría de los siniestros son evitables”, agrega además de recordar que entre la zona comprendida por el Hospital Marcial Quiroga en Rivadavia y la llamada Curva de los Tontos hay cuatro señalizaciones de fallecidos que chocaron “solos” contra un árbol. Incomprensible.

La profunda espiritualidad y Fé católica ayudó a la familia Chirino a llevar con valor la herida que deja la partida de un hijo. Precisamente, el de Lautaro fue el primer cartel colocado. En ese momento eran sólo 3 familias las que se unieron para luchar para que otras no pasaran por lo mismo. Una tarea titánica sino hay una toma de conciencia de toda la sociedad.

“Vengo de familia muy creyente, y con mi esposa estamos muy comprometidos con la Iglesia. Así empezamos a pensar en qué podíamos hacer para que la gente no pasara por este tipo de situaciones y en caso de pasarla, ayudarlos a sobreponerse. Luego los carteles empezaron a hacerse virales, a sumarse gente que había perdido un ser querido, incluso hace 30 o 35 años. La idea de todos era ayudarnos y hacer todo lo que no hicieron por nosotros, es decir llegar al lugar para acompañar, asesorarlos para que puedan procesar el duelo, incluso darles ayuda para que eviten a los abogados que son caranchos y se aprovechan en medio de tanto sufrimiento. Conocimos familias destrozadas por el dolor y las estafas”, dice.

Es más que sabido que ningún dinero vuelve a la vida a un hijo, pero desde las Familias del Dolor, sostienen que hay que luchar porque muchas veces ese dinero obtenido de un juicio sirve para “tratamientos médicos de los padres por enfermedades que surgen tras la pérdida”.

Otra de las propuestas que alguna vez presentaron pero no terminó de prosperar (aunque no pierden la esperanza), es que cada municipio cuente con un plantel para asesorar y contener a los dolientes que han perdido familiares ya que los recursos no alcanzan para cubrir a toda la provincia.

El dinero no alcanza para todo lo que quieren hacer. Y cuando se le pregunta a Guillermo de dónde provienen los fondos asegura que “Dios es el encargado de proveer”. Claro que hay personas que aportan, algunos pagan una mínima cuota mensual para seguir adelante, y por supuesto mucho corre por cuenta de él, que es docente y mecánico dental, y su esposa decoradora de eventos.

La semana próxima presentarán ante las autoridades provinciales un pedido para llevar adelante y de manera conjunta una campaña de “Percepción del Riesgo”, que apunte al manejo defensivo, a la responsabilidad al circular de cualquier modo por la vía pública, entre otros aspectos, y que fundamentalmente persista en el tiempo.

A la par el sueño próximo es armar una fundación que les permita llevar adelante este tipo de acciones por su propia cuenta, inspiradas en campañas educativas más rigurosas basadas en modelos internacionales.