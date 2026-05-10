domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de viaje

Luna llena, sombras y silencio: Ischigualasto de noche, un paisaje que se vuelve emoción

La luna llena reveló una faceta distinta del "Valle de la Luna" y se convirtió en una experiencia cargada de emoción. El testimonio de quienes vivieron un recorrido tan impactante como emotivo.

Por Florencia García
IMG_0083.jpg
IMG_0081.jpg

El pasado 1 de mayo, cerca de 400 personas provenientes de distintos puntos de San Juan, Argentina y del mundo participaron de una propuesta única: recorrer el Parque Provincial Ischigualasto bajo la luz de la luna llena. La excursión nocturna volvió a consolidarse como una de las experiencias más impactantes para quienes buscan redescubrir el llamado “Valle de la Luna” desde una perspectiva completamente distinta.

Lee además
La experiencia de un trekking nocturno por Ischigualasto es totalmente recomendable. Fotos: Mariano Martín
Tiempo de viaje

Ischigualasto teñido de plata: crónica de una noche mágica de luna llena en el Triásico
Diseño del acceso principal de la estación de tren proyectada. Foto: Diario de Cuyo, coloreada con IA.
Quedó en el camino

La moderna estación ferroviaria de San Juan que nunca llegó a construirse y fue planificada en los 80

Durante casi dos horas, los visitantes atravesaron los imponentes paisajes del parque, donde las formaciones geológicas adquieren nuevas formas y matices bajo la iluminación natural de la luna. El silencio, la inmensidad y la atmósfera nocturna transformaron el recorrido en un momento de conexión profunda con la naturaleza.

IMG_0081.jpg

El equipo de Tiempo de San Juan participó de la travesía y, al finalizar, dialogó con varios de los asistentes para conocer sus impresiones. Entre los presentes había tanto quienes vivían la experiencia por primera vez como otros que ya habían participado en ediciones anteriores.

“Es la segunda vez que vengo y sigue siendo igual de emocionante. No importa cuántas veces lo hagas, siempre se siente distinto”, expresó una visitante sanjuanina. En tanto, una turista brasileña comentó: “Es algo mágico, no se puede explicar con palabras. La energía del lugar es muy fuerte”.

IMG_0072.jpg

Desde Chile y Alemania también llegaron participantes que destacaron la singularidad del evento. Para muchos, la caminata nocturna superó ampliamente sus expectativas iniciales. “Había visto fotos, pero estar acá, bajo la luna, es otra cosa completamente diferente”, señaló un viajero europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2053499349519217034&partner=&hide_thread=false

Más allá de las distintas procedencias y experiencias previas, hubo un punto en común entre todos: la emoción al finalizar el recorrido. La combinación del paisaje único de Ischigualasto con la presencia de la luna llena generó una vivencia que, según coincidieron, invita a sorprenderse, disfrutar y reconectar con uno mismo.

La excursión nocturna reafirma así el valor del parque no solo como atractivo turístico, sino como un espacio que despierta sensaciones profundas. Bajo la luz de la luna, el Valle de la Luna revela su faceta más íntima y cautivante, dejando una huella imborrable en quienes se animan a descubrirlo.

Seguí leyendo

Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

El renacer de la basura: VERSU acelera su marcha para iluminar San Juan

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

Relatos del hombre que puso el cielo de Ischigualasto en la cima del mundo

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Brote de vida y arte con identidad 100% sanjuanina en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una pared perimetral del aeroclub, victima del paso del viento
Pocito

Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas
Antecedentes

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa
Insólito hecho en Capital

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.
A pedido del público

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera
Minuto a minuto

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi
Pasión mundialista

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

Te Puede Interesar

Diseño del acceso principal de la estación de tren proyectada. Foto: Diario de Cuyo, coloreada con IA.
Quedó en el camino

La moderna estación ferroviaria de San Juan que nunca llegó a construirse y fue planificada en los 80

Por Guillermo Alamino
Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

Del streaming al podcast y ¿una guerra de egos entre los abogados sanjuaninos?
Polémica

Del streaming al podcast y ¿una guerra de egos entre los abogados sanjuaninos?

Luna llena, sombras y silencio: Ischigualasto de noche, un paisaje que se vuelve emoción
Tiempo de viaje

Luna llena, sombras y silencio: Ischigualasto de noche, un paisaje que se vuelve emoción

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?
Mapa político

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?