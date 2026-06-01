Bicicletas, motos, televisores y hasta cenas: la batería de promociones para el Día del Padre del comercio en San Juan

Las cámaras comerciales lanzaron promociones especiales para el Día del Padre que incluyen descuentos, cuotas de hasta 24 pagos y sorteos de bicicletas, televisores y una moto eléctrica.

A tres semanas del Día del Padre , una de las fechas importantes para el comercio después de las fiestas de fin de año, los comerciantes sanjuaninos comenzaron a desplegar una batería de promociones, descuentos, planes de financiación y sorteos con el objetivo de incentivar las ventas y atraer consumidores a los distintos centros comerciales de la provincia.

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Desde Capital hasta Rawson, pasando por los departamentos del interior, las distintas cámaras empresarias trabajan en estrategias que incluyen cuotas de hasta 24 pagos, ofertas de 2x1 y 3x1, descuentos por pago en efectivo, sorteos de bicicletas, televisores y hasta una moto eléctrica.

Apuesta a las promociones y cuotas

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, aseguró que el sector comercial ya se encuentra plenamente enfocado en la fecha y destacó la variedad de propuestas que están preparando los negocios.

"Para el Día del Padre el comercio está preparando todo lo que se te ocurra. Hay promociones de 2x1, financiación propia que está funcionando muy bien y promociones con tarjetas de crédito", explicó.

Según detalló, durante una recorrida realizada el último fin de semana pudieron observarse importantes acciones comerciales en distintos rubros. "Vimos mucho movimiento en restaurantes, vinotecas, chocolaterías y, por supuesto, en calzado e indumentaria, que son algunos de los sectores que más venden para esta fecha", señaló Rodríguez.

La expectativa del sector es que las promociones permitan recuperar parte del consumo y mejorar los niveles de ventas registrados durante los primeros meses del año.

Otro gancho, los sorteos

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, su presidente Marcelo Quiroga anunció una acción conjunta con el Ministerio de Producción, Industria y Comercio y la Municipalidad de Capital que buscará premiar a quienes elijan comprar en los negocios locales.

"Vamos a poner a disposición cinco bicicletas que van a ser sorteadas para aquellas personas que compren en los comercios adheridos a la cámara con tickets superiores a los 30.000 pesos", explicó. El dirigente detalló que los clientes se llevarán un numerito para participar del sorteo que se realizará el fin de semana del Día del Padre.

Pero las bicicletas no serán el único incentivo. Quiroga destacó que los comercios también ofrecerán importantes beneficios financieros. "Hay promociones bancarias de 3, 6, 12 cuotas y hasta 24 cuotas en algunos comercios para la previa del Día del Padre y también para la previa del Mundial de Fútbol", afirmó. El dirigente explicó que esta financiación resulta especialmente atractiva para la compra de productos de mayor valor. "Hay mucha gente que quiere cambiar el televisor o comprar algún equipo de sonido y hoy existen promociones con descuentos importantes", sostuvo.

Además, remarcó que continúan vigentes los descuentos por pago en efectivo y las liquidaciones de temporada. "Hay descuentos de entre el 15% y el 20% por pago en efectivo y promociones de liquidación que hoy se ven en todas las vidrieras de Capital, con rebajas del 15%, 20% y hasta el 30%, además de ofertas de 2x1 y 3x1", destacó.

Rawson suma el Mundial a la estrategia comercial

En ese departamento la Asociación de Comerciantes de Rawson (ACRA) y la Cámara de Comercio del Interior lanzaron una propuesta que combina el entusiasmo por el Mundial de Fútbol con el día del Padre. La iniciativa, denominada "Promo Mundial Compra en Rawson", se extenderá desde el 30 de mayo hasta mediados de julio y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Rawson.

Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del Interior e integrante de ACRA, explicó que el objetivo principal es “fomentar el consumo local aprovechando el entusiasmo que genera el Mundial de fútbol". Los clientes que realicen compras en los locales adheridos recibirán cupones para participar de distintos sorteos.

El premio principal será una moto eléctrica, aunque también habrá televisores, pelotas, órdenes de compra y cenas para disfrutar los partidos del Mundial en restaurantes de Rawson.

Vargas adelantó que parte de esos premios serán sorteados en una jornada especial el sábado previo al Día del Padre, además de la posibilidad de seguir acumulando chances para el gran sorteo final de la moto eléctrica.

El Día del Padre representa una de las fechas comerciales importantes del calendario para los negocios sanjuaninos. Por eso, las cámaras empresariales coinciden en que la combinación de descuentos, financiación, promociones y sorteos será fundamental para atraer clientes en un contexto donde el consumo continúa en baja desde principios de año.