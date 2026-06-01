Crónica de dos modelos: la urgencia de Añelo versus la oportunidad de Iglesia

Iglesia mira de cerca la experiencia de Añelo, la localidad neuquina que se transformó por el boom de Vaca Muerta; segun la óptica de un experto.

La diferencia fundamental entre ambos casos radica en la naturaleza de su origen. Añelo, en la provincia del Neuquén, fue sorprendido por el fenómeno de los “no convencionales” dejando de ser un pueblo rural para transformarse en la "capital del shale". La presión del mercado inmobiliario y la demanda de servicios originaron un crecimiento a una velocidad que ninguna administración pública hubiera podido seguir.

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En cambio, el municipio de Iglesia, en San Juan; tiene la ventaja de observar ese espejo retrovisor mientras sus proyectos mineros a gran escala -Josemaría o la continuidad de Veladero- marcan un horizonte de crecimiento más previsible pero igualmente masivo.

El desafío habitacional y la burbuja de precios

En el escenario de Añelo, la falta de previsión generó una inflación local desmedida donde el costo de vida se equiparó al de las grandes capitales, expulsando a gran parte de la población local que no pertenecía al sector petrolero, hacia la periferia.

Para que Iglesia evite este fenómeno, tiene un "Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Territorial del Departamento Iglesia", planificado por el gobierno sanjuanino, debe blindar zonas de expansión urbana con servicios ya instalados antes de la llegada de los picos de mano de obra.

La clave aquí es la diversificación de la oferta habitacional: mientras Añelo se llenó de módulos habitacionales temporales, Iglesia apuesta por desarrollos que puedan ser integrados a la vida civil una vez que las etapas de construcción minera - que son las más intensivas en personal - concluyan.

Infraestructura y servicios: del colapso a la resiliencia

Mientras que Añelo sufrió cortes crónicos de agua y luz debido a que sus redes estaban dimensionadas para una población diez veces menor, Iglesia enfrenta el reto de la "multimodalidad". No se trata solo de proveer energía para la minería, sino de garantizar que el Dique Cuesta del Viento mantenga su calidad ambiental para el turismo, y que el Corredor Bioceánico no fracture la conectividad interna del departamento.

La planificación preventiva en San Juan busca que la inversión minera financie infraestructuras de uso compartido, evitando que el Estado termine corriendo detrás de las urgencias con soluciones de parche.

Tejido social y el riesgo de la "monocultura" económica

Uno de los grandes dolores de Añelo es la brecha social, un sector con salarios altísimos conviviendo con una economía local estancada. Iglesia, al tener el turismo y la agricultura como activos preexistentes, tiene una tarea más compleja pero más prometedora: la coexistencia.

El plan de desarrollo debe asegurar que el camión minero no desplace al camión de carga internacional ni al vehículo del turista. Si la planificación falla y la minería "devora" el paisaje o encarece los servicios turísticos hasta hacerlos inviables, Iglesia habrá perdido su resiliencia económica, quedando atada exclusivamente a los ciclos de precio de los metales.

La brecha entre el papel y el territorio

Finalmente, el éxito de Iglesia no se medirá por la elegancia técnica de su plan, sino por su capacidad política para resistir las urgencias de las operadoras mineras. El riesgo más alto es que el plan se convierta en un obstáculo burocrático que se salte "por necesidad" ante el primer gran desembolso de inversión.

La participación ciudadana real es el único anclaje que puede evitar esto: si la comunidad de Iglesia se empodera del plan y lo percibe como su defensa contra el caos, el departamento podrá reclamar su lugar como el modelo que Añelo no pudo ser.

Miradas contrapuestas que poniendo blanco sobre negro en la gestión local dan como resultado prosperidad, trabajo y un vínculo con la comunidad donde se opera con validados estándares de sustentabilidad.

Por Jorge Dell ‘Oro: Fundador y Presidente del Círculo de Creativos de la Argentina, Especialista en Campañas Políticas e Institucionales, en Marca Ciudad y Marketing de Ciudades.