lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desaparición

Buscan desesperadamente a una sanjuanina que padece Alzheimer

Nidia “Nina” Gutiérrez, de 78 años, fue vista por última vez este lunes por la mañana en la zona de Benavídez y Ruta 40. Familiares y vecinos iniciaron un intenso operativo para dar con su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 78 años es intensamente buscada en San Juan luego de desaparecer durante la mañana de este lunes en el departamento Chimbas. Se trata de Nidia Gutiérrez, conocida por sus allegados como “Nina”, quien padece Alzheimer, lo que agrava la preocupación por su estado y orientación.

Lee además
mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
es el sueno de mi vida: las lagrimas de una fanatica sanjuanina al conocer a nasser
Video

"Es el sueño de mi vida": las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser

Según indicaron sus familiares, la mujer salió de su vivienda en horas de la mañana y desde entonces no lograron volver a ubicarla. La denuncia encendió rápidamente la alerta entre vecinos y allegados, quienes comenzaron a difundir su imagen y datos en redes sociales para acelerar la búsqueda.

De acuerdo a los testimonios recabados, Nidia Gutiérrez fue vista por última vez en inmediaciones de avenida Benavídez y Ruta 40. Además, algunos vecinos aseguraron haberla observado caminando por el barrio Los Andes, lo que amplió el radio de búsqueda en la zona norte del Gran San Juan.

image

La mujer reside en el Barrio Virgen de Fátima (ex Lote Hogar Nº 23), en Chimbas, ubicado en cercanías de la intersección de calles Necochea y Benavídez. Desde allí habría salido sin que sus familiares advirtieran la situación en el momento.

Descripción de la mujer

Al momento de su desaparición, “Nina” vestía zapatillas de color rosado, pantalón verde y un suéter azul de lana. Tiene el cabello blanco, corto hasta los hombros, y contextura acorde a su edad.

Sus familiares remarcaron que, debido a su enfermedad, podría encontrarse desorientada o tener dificultades para comunicarse con otras personas, por lo que pidieron especial atención a cualquier dato que permita ubicarla.

La familia solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero. Ante cualquier información, pidieron comunicarse de inmediato al 2646250043, número correspondiente a Gabriela Gutiérrez, sobrina de la mujer.

Temas
Seguí leyendo

El ajuste en las fiestas sanjuaninas: los eventos tienen hasta un 30% menos de invitados y hay uso de tarjeta de crédito récord

A pura gambeta y pisadita: así juega la joyita sanjuanina que vestirá los colores de Uruguay en el Mundial

Concentración y arenga: el video viral de una terna arbitral sanjuanina antes de saltar a la cancha

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Amplían la denuncia por el Acueducto: fue una empresa sanjuanina la que alertó fallas en los caños

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reves para el topografo sanjuanino: la justicia le ratifico la condena por abuso y derribo su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz video
Conmoción

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos
Con terrorífico prontuario

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Así se encuentran los ladrones: en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Glaciares (foto ilustrativa).
Cooperación científica

El inventario de glaciares riojano queda en manos de la UNSJ: cómo se hará

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros
Repercusiones

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros