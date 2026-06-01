Buscan desesperadamente a una sanjuanina que padece Alzheimer

Una mujer de 78 años es intensamente buscada en San Juan luego de desaparecer durante la mañana de este lunes en el departamento Chimbas. Se trata de Nidia Gutiérrez, conocida por sus allegados como “Nina”, quien padece Alzheimer, lo que agrava la preocupación por su estado y orientación.

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Según indicaron sus familiares, la mujer salió de su vivienda en horas de la mañana y desde entonces no lograron volver a ubicarla. La denuncia encendió rápidamente la alerta entre vecinos y allegados, quienes comenzaron a difundir su imagen y datos en redes sociales para acelerar la búsqueda.

De acuerdo a los testimonios recabados, Nidia Gutiérrez fue vista por última vez en inmediaciones de avenida Benavídez y Ruta 40. Además, algunos vecinos aseguraron haberla observado caminando por el barrio Los Andes, lo que amplió el radio de búsqueda en la zona norte del Gran San Juan.

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La mujer reside en el Barrio Virgen de Fátima (ex Lote Hogar Nº 23), en Chimbas, ubicado en cercanías de la intersección de calles Necochea y Benavídez. Desde allí habría salido sin que sus familiares advirtieran la situación en el momento.

Descripción de la mujer

Al momento de su desaparición, “Nina” vestía zapatillas de color rosado, pantalón verde y un suéter azul de lana. Tiene el cabello blanco, corto hasta los hombros, y contextura acorde a su edad.

Sus familiares remarcaron que, debido a su enfermedad, podría encontrarse desorientada o tener dificultades para comunicarse con otras personas, por lo que pidieron especial atención a cualquier dato que permita ubicarla.

La familia solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero. Ante cualquier información, pidieron comunicarse de inmediato al 2646250043, número correspondiente a Gabriela Gutiérrez, sobrina de la mujer.