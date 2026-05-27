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A pura gambeta y pisadita: así juega la joyita sanjuanina que vestirá los colores de Uruguay en el Mundial

Le dicen Joaco, tiene 9 años y juega en el Uruguayan Soccer Club de Nueva York, en Estados Unidos. En los últimos días fue visto por los cazatalentos de la Selección de Uruguay y vestirá sus colores en el próximo Mundial U10. Es crack y así juega.

Por Antonella Letizia
Joaquín jarcía

Pequeño crack y joyita. Se llama Joaquín García Guzmán, tiene apenas 9 años y ya está en los portales por su estilo y gambeta. En los últimos días confirmaron su nombre en la lista de la Selección de Uruguay para disputar el Mundial infantil U10 que se jugará en New York. Sin duda es un paso gigante para él, que ya empieza a hacer ruido fuera del país y mantiene intacta una ilusión enorme: algún día llegar a la Selección Argentina. A pura gambeta y pisadita, el video que encantó a los cazatalentos de la Charrúa.

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Joaco, como lo conocen todos, encontró en el fútbol mucho más que un deporte desde que se radicó en el exterior junto a su familia, que emigró en busca de nuevos horizontes. La adaptación fue casi inmediata y la pelota se convirtió en su idioma universal. En el Uruguayan Soccer Club empezó a hacerse notar rápido: gambeta, personalidad, sus cartas que lo distingue dentro de la cancha. El rubiecito que dio sus primeros pasos en las calles del barrio Cerro Grande, en Rawson, juega de extremo por derecha o volante creativo, donde muestra velocidad, atrevimiento y llegada al gol; hasta toma la pelota en los tiros libres y saca un zapatazo que acomoda la red. Inalcanzable para los arqueros. Un pibe canchero, que pide pista y que ya ojearon desde Uruguay para el Mundial U10.

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El sanjuanino, fanático de Independiente y admirador absoluto de Ángel Di María, tendrá ahora una experiencia inolvidable. Allí compartirá plantel con el hijo de Diego Forlán y competirá con chicos provenientes de academias de clubes de peso como Inter Miami y New York City, entre otras selecciones que llegarán de todas partes del mundo.

Por ahora, Joaquín es el único sanjuanino confirmado para la competencia, aunque no se descarta que en los próximos días se sume otro comprovinciano a la aventura. Mientras tanto, el pibe de la camiseta número 7 sigue dejando su huella cada vez que entra a la cancha: goles, actuaciones destacadas y una ilusión que lo acompaña desde chico y que no piensa negociar. Con la pelota como mejor aliada, Joaco alimenta un sueño enorme: algún día ponerse la celeste y blanca de la Selección Argentina.

Hasta el momento, Joaquín aparece como el único representante sanjuanino asegurado en la competencia, aunque la lista podría ampliarse con la posible incorporación de otro comprovinciano en los próximos días. Lejos de distraerse, Joaco sigue enfocado en lo suyo: romperla adentro de la cancha, desequilibrar con la pelota y transformarse seguido en una de las figuras de su equipo. Con el dorsal 7 en la espalda y un objetivo bien claro, el sueño que lo empuja todos los días es uno solo: llegar a defender los colores de la Selección Argentina.

A pura gambeta y pisadita: así juega la joyita sanjuanina que vestirá los colores de Uruguay en el Mundial

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