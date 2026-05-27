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Jugada estratégica

TyC Sports cambió de dueño: la jugada millonaria que sacude al fútbol argentino

La histórica señal deportiva pasó a quedar bajo control total del Grupo Werthein tras una operación valuada en USD 25 millones. El acuerdo le permitió al Grupo Clarín asegurar el Mundial 2026 en Flow y se da en medio de la fuerte disputa con la AFA de Claudio Tapia por los derechos del fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El mapa de la televisión deportiva argentina acaba de sufrir uno de los cambios más fuertes de los últimos años. El Grupo Clarín decidió vender su participación en TyC Sports al Grupo Werthein, que pasó a controlar el 100% de la señal luego de desembolsar USD 25 millones en una operación que también incluyó a Carburando Producciones y otros activos vinculados al negocio deportivo.

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La movida tiene detrás mucho más que una cuestión empresarial. La tensión entre Clarín y la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia venía golpeando fuerte a TyC Sports, que perdió peso en el mercado luego de quedarse sin las transmisiones de la Selección Argentina y de gran parte del fútbol de ascenso. En paralelo, otras cadenas como ESPN comenzaron a ganar terreno en el rating deportivo.

Ante ese escenario, Clarín optó por priorizar a Flow y asegurar un contenido clave para sostener su competitividad: el Mundial 2026. Gracias al acuerdo con el Grupo Werthein y la incorporación de DSports a la plataforma, la empresa podrá ofrecer los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Del lado de los Werthein, la compra representa un avance gigantesco en el negocio audiovisual regional. A través de Vrio Corp, la compañía controlante de DirecTV Latinoamérica, el grupo ya manejaba Torneos y Competencias y los derechos mundialistas para varios países de Sudamérica. Ahora, con TyC Sports bajo su órbita, consolida aún más su posición en el mercado deportivo.

La operación fue presentada oficialmente como “un hito” dentro de la reconfiguración de los medios deportivos en la región. Mientras tanto, en el ambiente televisivo ya se habla de futuras peleas por nuevos derechos de transmisión, posibles cambios en la Copa Libertadores y la Champions League, e incluso del regreso del fútbol de ascenso a otras pantallas tras la salida de TyC Sports del centro de la escena.

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