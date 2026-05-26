La historia de la joyita sanjuanina que vive en Estados Unidos, vestirá la camiseta de Uruguay y será compañero del hijo de Forlán

La pelota empezó a rodar en las calles del barrio Cerro Grande, en Rawson, pero el sueño hoy lo encuentra mucho más lejos. Joaquín García Guzmán, la joyita sanjuanina de apenas 9 años, acaba de recibir una noticia que lo pone en un lugar de privilegio: jugará por primera vez un Mundial infantil con la camiseta de Uruguay , tras ser visto por cazatalentos de la Selección Charrúa. Un paso gigante para el pequeño crack que ya empieza a hacer ruido fuera del país y mantiene intacta una ilusión enorme: algún día llegar a la Selección Argentina.

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Joaco, como lo conocen todos, vive desde hace varios años en el exterior junto a su familia, que emigró buscando nuevos horizontes. La adaptación fue rápida y el fútbol se transformó en su idioma universal. Enseguida comenzó a jugar en el Uruguayan Soccer Club , institución donde empezó a destacarse por sus condiciones, gambeta y personalidad dentro de la cancha. Aunque es polifuncional, su lugar favorito es el de extremo por derecha o volante creativo , siempre con velocidad, atrevimiento y llegada al arco. Un canchero.

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El sanjuanino, fanático de Independiente y admirador absoluto de Ángel Di María, tendrá ahora una experiencia inolvidable. Integrará la categoría U10 del combinado uruguayo en un Mundial infantil que promete ser una verdadera fiesta del fútbol formativo. Allí compartirá plantel con el hijo de Diego Forlán y competirá con chicos provenientes de academias de clubes de peso como Inter Miami y New York City.

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El torneo, además, tendrá un marco especial: contará con la presencia de figuras históricas de la talla de David Villa y del propio Forlán, mientras que la ceremonia de apertura y cierre estará animada por el mismo equipo de entretenimiento que trabaja en el estadio del New York City.

Por ahora, Joaquín es el único sanjuanino confirmado para la competencia, aunque en los próximos días podría sumarse otro comprovinciano. Mientras tanto, el pibe de camiseta número 7 sigue haciendo de las suyas con la pelota, marcando goles, siendo figura y alimentando un sueño que no negocia: vestir algún día la camiseta de la Selección Argentina.

Así juega la pequeña joyita que vive en Europa: