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Copa Sudamericana

Otro dolor de cabeza para Coudet: las múltiples bajas que tendrá River para recibir a Blooming

Tras el golpe en la final ante Belgrano, el Millonario cerrará el semestre este miércoles por Copa Sudamericana con un plantel diezmado. Entre lesionados y jugadores al límite desde lo físico, Eduardo Coudet podría sufrir hasta seis ausencias importantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El golpe por la derrota en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano todavía duele en Núñez, pero River no tiene demasiado tiempo para lamentarse. Este miércoles, desde las 21.30 en el Monumental, el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurar el primer puesto de la zona y cerrar el semestre con una sonrisa.

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Sin embargo, el gran problema para el entrenador pasa por el estado físico del plantel. Luego de una exigente seguidilla de partidos, el Millonario llega diezmado y podría afrontar el encuentro con hasta seis bajas importantes entre lesionados y jugadores que serán preservados pensando en el Mundial.

Las ausencias confirmadas son las de Sebastián Driussi y Matías Viña. El delantero sufrió un esguince grado II en la rodilla derecha y quedó descartado, mientras que el uruguayo continúa lesionado y además ya se sumó a su selección.

A ellos podrían agregarse otros cuatro nombres de peso que entrenaron de manera diferenciada tras la final ante Belgrano:

  • Aníbal Moreno: arrastra un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y terminó físicamente al límite.
  • Gonzalo Montiel: sigue recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo y sería preservado.
  • Marcos Acuña: sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial derecho y tiene pocas chances de jugar.
  • Juan Fernando Quintero: padece una sinovitis en la rodilla izquierda y no se entrenó este lunes.

Con este panorama, el Chacho analiza poner un equipo alternativo mezclado con algunos titulares, aprovechando que River incluso podría terminar primero del grupo aun perdiendo, siempre que Carabobo no le gane a Red Bull Bragantino. Además, Blooming apenas sumó un punto en toda la competencia y aparece como un rival accesible.

El probable once tendría a Santiago Beltrán o Franco Armani en el arco; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero y Facundo González en defensa; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván en el mediocampo; y Facundo Colidio junto a Joaquín Freitas en ataque. Tampoco se descarta la presencia desde el arranque de Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Maximiliano Meza o Ian Subiabre.

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