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Fortuna

Tres sanjuaninos ganaron más de $30.000.000 cada uno en el Quini 6, todos los detalles

Además, hubo premios menores en el mismo juego de azar, el Brinco y el Loto Plus. Los números de la suerte para controlar los cartones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los ganadores sanjuaninos en el Quini 6, el Brinco y el Loto durante los sorteos del fin de semana.

Los ganadores sanjuaninos en el Quini 6, el Brinco y el Loto durante los sorteos del fin de semana.

Tres apostadores sanjuaninos se convirtieron en millonarios tras acertar cinco números en el sorteo Nº 3376 del Quini 6, realizado el pasado 24 de mayo de 2026. Cada uno de los ganadores se llevó $32.625.198 en la modalidad “Siempre Sale”, con boletos vendidos en distintas agencias de Capital. Además, también se registraron premios menores en la Segunda Vuelta del Quini 6, el Brinco y en el Loto Plus.

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Según informó la Caja de Acción Social, los tres premios principales del Quini 6 fueron vendidos en agencias del departamento Capital. Los números favorecidos fueron 00, 07, 21, 25, 29 y 35.

Los cartones ganadores correspondieron a las siguientes agencias:

  • Agencia 018: números 00 - 07 - 21 - 25 - 29
  • Agencia 599: números 00 - 07 - 21 - 29 - 35
  • Agencia 797: números 00 - 07 - 21 - 29 - 35
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Cada apostador obtuvo un premio de $32.625.198 por acertar cinco números en la modalidad “Siempre Sale”.

Premios menores en Quini 6, Brinco y Loto Plus

En el mismo sorteo del Quini 6 también hubo un ganador sanjuanino en la modalidad Segunda Vuelta, que obtuvo $2.250.095 tras acertar cinco números.

El boleto fue vendido en la Agencia 080, del departamento Capital, y los números favorecidos fueron 11, 14, 20, 39 y 43.

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En el caso del Brinco, un ganador se quedó con uno de los premios del sorteo Nº 1355, al acertar 5 números de la modalidad Brinco Junior. Los número de la suerte fueron 03-09-20-29 y 38.

El apostador se quedó con $3.209.958. El boleto fue vendido en la agencia 051 de Capital.

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Por otra parte, un apostador ganó $1.983.460 en el Loto Plus Tradicional, correspondiente al sorteo Nº 3885 realizado el 23 de mayo de 2026.

En este caso, el ticket ganador fue vendido en la Subagencia 806, también de Capital. Los números de la suerte fueron 03, 04, 26, 27 y 44.

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