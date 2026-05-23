Reconstruyen el antiguo Cabildo sanjuanino con Inteligencia Artificial para una muestra inédita por el 25 de Mayo

En el marco de un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria del 25 de mayo de 1810, el Ministerio de Gobierno de San Juan pondrá en marcha una muestra histórica que incluirá documentos originales, facsímiles, bibliografía de la época y una inédita reconstrucción visual del antiguo Cabildo de San Juan.

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La exposición, titulada “Los Acontecimientos de Mayo a través del Cabildo de San Juan de la Frontera”, es organizada por el Archivo General de la Provincia (AGP). La iniciativa busca poner en valor al Cabildo como el centro administrativo e institucional clave de la época, analizar la repercusión que tuvieron los sucesos de Buenos Aires en la provincia y visibilizar el aporte de los sanjuaninos a la historia nacional.

Entre los principales atractivos de la muestra se destaca una representación histórica del edificio del Cabildo, reconstruida mediante Inteligencia Artificial (IA) sobre la base de diversas investigaciones académicas.

A su vez, los asistentes podrán observar documentos oficiales emitidos por la institución y archivos que registran episodios significativos de los años posteriores a la Revolución. Entre ellos, se encuentran las actas que constatan la presencia en territorio sanjuanino de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta, quien halló refugio temporal en el actual departamento de Iglesia.

La exhibición estará abierta al público hasta el 12 de junio y podrá visitarse los días miércoles y jueves en horario de 11:00 a 13:00 horas.

Para asistir: Las personas interesadas, instituciones o contingentes escolares deberán solicitar un turno previo enviando un correo electrónico a la Dirección del AGP: [email protected].