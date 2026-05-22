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Aclaración

Capilla de Villa Mercedes: la FAUD desmiente haber emitido un informe que avale la demolición

A través de un comunicado oficial, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ afirmó que no participó en la elaboración ni respaldo de ningún dictamen vinculada a las intervenciones en el histórico templo de Villa Mercedes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Villa Mercedes

En medio del creciente debate en torno al futuro de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el departamento de Jáchal, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan emitió un rotundo comunicado para despejar versiones cruzadas sobre su rol técnico en el conflicto.

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La unidad académica salió al cruce de los rumores que circulaban en diversos ámbitos sobre la supuesta existencia de un informe emitido por sus especialistas en relación con las acciones de restauración, mantenimiento o demolición del histórico edificio religioso, cuya estructura original data de 1886 y se encuentra severamente afectada tras los últimos sismos.

"La FAUD desmiente categóricamente haber elaborado, emitido o respaldado ningún tipo de informe o recomendación vinculada a dichas intervenciones", manifestaron de forma taxativa desde la institución universitaria.

El comunicado busca poner un freno a las especulaciones en una semana de alta tensión, luego de que el Arzobispado de San Juan y referentes eclesiásticos confirmaran el avance del plan de demolición y convocaran a la comunidad a retirar los bienes y reliquias sagradas del templo el próximo 30 de mayo.

Mientras que Accodepas y ciudadanos exigen revisar la medida buscando alternativas de preservación arquitectónica, la aclaración de la FAUD resta sustento a cualquier versión que pretendiera utilizar el sello de la universidad pública para justificar o inclinar la balanza hacia la demolición definitiva o un plan de restauración específico.

Con esta desmentida institucional, el debate técnico-legal sobre quiénes avalan los informes de inhabitabilidad estructural del templo de Villa Mercedes vuelve a quedar en el centro de la escena, sembrando más dudas en una comunidad jachallera que asiste conmovida a las que podrían ser las últimas semanas en pie de su histórico símbolo espiritual.

Desde ACCODEPAS también pusieron en duda los informes técnicos utilizados para justificar la demolición. En declaraciones previas, Correa Fili sostuvo que los estudios del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) se basan en “prospecciones fotográficas” y no en análisis estructurales profundos del edificio.

El arquitecto explicó que, para determinar un riesgo real, sería necesario intervenir los muros y evaluar su estado interno, algo que —según indicó— no se realizó. También señaló que decisiones constructivas inadecuadas a lo largo del tiempo, como el uso de cemento sobre adobe, contribuyeron al deterioro actual.

Frente a este escenario, propuso alternativas como conservar la capilla como patrimonio con acceso restringido y construir un nuevo templo en las cercanías, una estrategia aplicada en otros lugares con edificaciones históricas.

En paralelo, la discusión también se trasladó a la comunidad. En los últimos días comenzó a circular un flyer con la consigna “No a la demolición de la capilla de Villa Mercedes”, que convoca a firmar una petición para exigir la preservación del edificio.

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