Las siete estaciones de INAISA para promover la donación de órganos en San Juan

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de INAISA, realizará una actividad especial en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, el Ministerio de Salud de San Juan llevará adelante una jornada abierta a la comunidad en el Parque de Mayo. Organizada por el INAISA, la propuesta incluirá siete estaciones temáticas destinadas a promover la concientización, derribar mitos y fortalecer la cultura de la donación como una acción solidaria que salva vidas.

El próximo 30 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, el Ministerio de Salud de San Juan realizará una jornada participativa en el Parque de Mayo con el objetivo de promover la importancia de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.

La iniciativa fue impulsada por el INAISA, organismo responsable de coordinar y fiscalizar los procesos de ablación e implante en la provincia. La actividad buscará generar conciencia ciudadana y fomentar una cultura solidaria vinculada a la donación de órganos.

Bajo el lema “La solidaridad y el amor salvan vidas”, la propuesta comenzará a las 9 y estará destinada a familias, jóvenes y adultos. El recorrido estará compuesto por siete estaciones interactivas que representarán distintos órganos y aspectos del sistema de trasplantes, combinando actividad física, experiencias sensoriales e información.

Los participantes recibirán un pasaporte simbólico que será sellado en cada posta completada. Al finalizar el circuito, se entregará una pulsera verde como símbolo de compromiso con la vida y la solidaridad.

Entre las actividades previstas, habrá una estación dedicada a los pulmones, con ejercicios de respiración y movimientos suaves; otra enfocada en el corazón, con ejercicios físicos y control de pulsaciones; y una tercera vinculada al cerebro, donde se desarrollará el juego “Mito o Realidad” para desmentir falsas creencias sobre la donación.

Además, la estación riñones incluirá circuitos de equilibrio para reflejar cómo un trasplante puede mejorar la calidad de vida, mientras que la posta hígado estará orientada a ejercicios de fuerza y movimiento. Por su parte, la estación córnea propondrá una experiencia de caminata con los ojos vendados para generar empatía y concientizar sobre el impacto de la donación en personas con discapacidad visual.