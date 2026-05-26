Orrego busca opciones financieras internacionales para reactivar la Ruta 40 Sur y mejorar otras

“Van a haber dentro de poco, si Dios quiere, definiciones que van a tener no solo que ver con a Ruta 40 Sur, que está planteada en tres tramos y ahora estamos en el de Tres Esquinas y Cochagual en Sarmiento y tenemos que solucionar ese tema. Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó Marcelo Orrego este martes al ser consultado sobre el futuro de la obra pública en la provincia.

El mandatario destacó, en rueda de prensa, que San Juan está en una posición favorable para destrabar el conflicto : “Como San Juan está bien en términos de lo que es la situación fiscal, tenemos la posibilidad como provincia de acceder a fondos de garantía, para que el Ministerio de Economía de la Nación nos dé ese OK crediticio para avanzar con los organismos multilaterales . No tenemos tiempo los sanjuaninos para esperar el desarrollo que tenemos por delante. Es claro que tenemos que avanzar. Entonces no solo vamos a actuar con el BID, sino con otros organismos multilaterales, como por ejemplo el banco CAF. Y eso, por supuesto, nos va a abrir caminos”.

En su explicación técnica sobre el proceso, Orrego señaló que se avanzará gradualmente aprovechando el fondo soberano y la relación de respeto con la Nación, lo que abre "ventanas de oportunidades para una provincia sólida fiscalmente". Según el gobernador, la Nación actúa como una garantía y los organismos internacionales consultan los términos de la calificación crediticia de San Juan para autorizar los proyectos.

Respecto al mecanismo administrativo, detalló que al tratarse de rutas nacionales bajo competencia de Vialidad Nacional, es imperativo firmar convenios que luego deben ser refrendados por la Cámara de Diputados de la provincia para poder avanzar con las ejecuciones. El gobernador no especificó qué otras rutas nacionales busca incluir en las mejoras. Sí se sabe que Nación no está enviando fondos para mantenerlas en todo el país, y por eso Orrego viene firmando convenios para poder inyectar fondos propios en los arreglos a caminos que son de jurisdicción nacional.

Los bemoles de la Ruta 40 Sur

La gestión concreta surge como respuesta a la parálisis total de la Autopista Ruta 40 Sur, detenida desde principios de marzo, dejando un centenar de trabajadores desafectados y maquinaria inmóvil en el departamento Sarmiento. El proyecto enfrenta un escenario crítico debido a la falta de pago de certificados de obra que se adeudan desde septiembre del año pasado, lo que ha llevado a la Unión Transitoria de Empresas a un punto de insostenibilidad financiera. El contexto nacional agravó la situación mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que aplicó un recorte de más de 2.025 millones de pesos específicamente a este tramo de la Ruta 40, a pesar de que el financiamiento del BID estaría ingresando a la Nación pero queda retenido en el Ministerio de Economía.

La urgencia de las gestiones de Orrego también responde al perjuicio económico que representa la obra detenida, ya que la acumulación de intereses legales por la deuda podría derivar en que el Estado termine pagando hasta cuatro veces el valor original de un proyecto que solo presenta un avance real del 5% y un avance económico del 8%. Además, existe el riesgo de que si el contrato se rescinde formalmente, el proceso de una nueva licitación demore años, repitiendo el historial de fracasos que ya tuvo este corredor en 2020.

La propuesta de San Juan busca no solo salvar este tramo, sino establecer un modelo que pueda aplicarse a otras rutas de jurisdicción nacional en territorio sanjuanino que hoy se encuentran afectadas por el ajuste presupuestario de Javier Milei. Así, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF, aparece como un actor estratégico en este plan, dado su rol en el financiamiento de infraestructura regional y proyectos de desarrollo sostenible.