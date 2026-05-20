De San Juan a la Toscana: Tonchi De Oro, el hockista que cambió el stick por el fuego de los asados argentinos

El entusiasmo de la juventud, el sueño de jugar en Italia y el apoyo de su familia, fundamentalmente de su mamá -Emilia Marinaro, fueron las bases de Gaston –Tonchi- De Oro para dejar la provincia en el año 2007 con apenas 20 años y radicarse en Europa. Aunque quizá en ese momento no sabía que sería una decisión de por vida. Formó familia con Cecilia Storniolo, también sanjuanina, con quien tiene dos hijas italianas –Vita y Fiore-. El año pasado decidió dejar el hockey aunque su estado físico le permitía continuar un par de temporadas más por su emprendimiento “La Griglia del Tonchi”, que pasó de ser un sencillo servicio de asador a un cattering de categoría Premium.

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La partida no fue sencilla porque también debía dejar el club de sus amores -Olimpia Patín-, para sumarse a un equipo en Vicenza. Casi una aventura de juventud que se convirtió en una trayectoria de 18 temporadas, que incluyó títulos, grandes amistades y hasta dos años vistiendo la camiseta de la Selección Nacional Italiana.

tonchi4 Playa. Uno de los sitios elegidos por los clientes de la Griglia del Tonchi para celebrar bodas o cumpleaños.

“Crecí en familia donde absorbí toda la educación, los valores y acá creo que me hice como hombre. La calle que tengo la aprendí acá estando solo. Ahora de grande te das cuenta que cuando te venís con 20 años sos muy chico, pero si mis hijas decidieran algo así, me va a doler, pero lo que aprendés y crecés no tiene precio”, asegura Tonchi.

En Italia ganó tres Supercopas con Breganze, Valdagno y Forte Dei Marmi, además de un Scudetto con Valdagno, entre otros títulos, que le permiten decir tuvo una carrera exitosa como la que esperaba cuando partió.

“Podría haber seguido jugando uno o dos años más, pero el año pasado me di cuenta que ya no me estaba divirtiendo. Descubrí que la pasaba mejor cocinando que jugando", dice Tonchi.

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Renacer desde las brasas

La transición de deportista a asador no fue accidental, sino una "reinvención" forzada por las circunstancias. Aunque el interés por la gastronomía nació en 2019 por pura pasión en Valdagno, fue la llegada de la pandemia en 2020 lo que aceleró todo. Con cinco meses sin cobrar su sueldo de hockista, decidió apostar fuerte: compró una camioneta tipo trafic, fabricó unas parrillas y creó "La Griglia del Tonchi".

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Lo que comenzó como un servicio de chef privado se transformó rápidamente en una estructura de catering profesional. Hoy cuenta con un depósito, un laboratorio de carnes y una logística que le permite realizar eventos de gran magnitud

"El año pasado hicimos algo de 70 asados y 3.000 cubiertos. Hemos llegado a preparar un asado para 480 personas en el Lago de Garda y otros grandes eventos para clientes rusos, árabes y americanos en Forte dei Marmi”, agrega y cuenta que en el 2025 compró más de mil kilos de carne.

Asado Cuyano en Italia

A pesar de estar a miles de kilómetros de San Juan, su propuesta mantiene la identidad de sus raíces. Se define como un defensor de la materia prima de calidad: utiliza principalmente carne Angus (argentina, italiana o española) y defiende el punto de cocción justo.

tonchi2 Tonchi De Oro con Laura Catena y Guillermo Pontis, enólogo, en un evento realizado en conjunto en la Toscana.

Hace pocos días realizó un evento de “alta gama”, junto a la empresaria vitivinícola Laura Catena, quien lo había conocido en uno de sus servicios. Así le propuso realizar uno en conjunto con sus afamados vinos mendocinos, y demás está decir que los comensales quedaron híper que conformes.

El servicio premium busca ofrecer una experiencia argentina completa. No faltan los vinos de alta calidad—con etiquetas reconocidas a nivel mundial como Ruttini o Catena Zapata, generalmente mendocinos ya que aún no logra acordar con alguna marca de San Juan. También está presente el fernet, el folclore y el tango si el cliente lo requiere. Verdaderos shows.

Otra de las claves de cualquiera de los 8 menús que ofrece, son las empanadas, más aún cuando lo visita su madre que las prepara y marca la diferencia porque las hace cortada a cuchillo como él las prefiere y con un sabor “único”, dice Tonchi. El resto es toda receta sanjuanina que incluye huevo y aceituna.

Allí también conoció a Guillermo Pontis, un enólogo mendocino radicado en Italia y dedicado a la distribución , con quien sumó mucho al tema vinos y degustaciones cuando lo solicitan los clientes.

La vida en la Toscana

Anduvo por varias ciudades, entre elas Trissino, Breganze, Valdagno, Forte Dei Marmi y Grosseto-, y finalmente quedó arraigado en la zona de la Toscana donde junto a Ceci adquirieron su casa propia.

Ceci, su esposa, era del vecina del barrio en Trinidad y en uno de sus viajes a visitar la familia se enamoraron, y en el 2017 se casaron en Italia. Actualmente está dedicada al turismo, algo que revela que pudo adaptarse al lugar y al idioma sin ningún problema a pesar de haber emigrado sin saber palabra.

“El camino no es sencillo sin el apoyo de la familia extendida. Acá somos nosotros y nadie más, y se siente más aún cuando uno tiene hijos”, cuenta Tonchi.

Sus hijas , sobre todo Vita (5), la más grande, habla perfecto los dos idiomas, al punto que cuando tiene que cambiar de uno a otro lo hace con total fluidez, y hasta con “tonada sanjuanina”.

A pesar de los desafíos y la intensidad de la temporada turística, el exjugador de Olimpia no se detiene. Con proyectos de abrir un restaurante propio para mantener la marca activa durante el invierno, sigue demostrando que la disciplina del deporte y la pasión por el fuego son la combinación perfecta para triunfar en el extranjero.