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Movilización

"Señor Presidente, cumpla la ley": miles de sanjuaninos marcharon por la universidad pública

En medio de más anuncios de desfinanciamiento, San Juan llevó adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria en la era Javier Milei. En el documento, leído por una estudiante del Central Universitario, pidieron, entre otras cosas, que se cumpla la Ley de Financiamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Miles de personas se congregaron este martes en el centro de San Juan para llevar adelante la cuarta Marcha Federal de Financiamiento Universitario. Con la asistencia de la comunidad universitaria y del arco político y gremial, una estudiante del Colegio Central Universitario (CCU) fue la encargada de leer el documento público: “señor presidente, cumpla la ley”. Minutos después, grupo de músicos de la orquesta de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y miembros del coro entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, coronando la jornada con un broche emotivo.

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Este martes, el Gobierno nacional publicó una decisión administrativa en la que comunicaba un nuevo recorte en educación en más de $70.000 millones. En este contexto, la comunidad universitaria de todo el país, y puntualmente de San Juan, pidió por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Malvina Agüero, alumna del CCU, dijo enfrente de miles de personas: “Señor presidente, cumpla la ley. Nuestro reclamo es claro: la Ley de Financiamientos Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación y debe respetarse. Hoy marchamos para que se recompongan los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y el presupuesto de funcionamiento”.

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En este sentido, planteó: “Queremos estudiar, queremos aprender y queremos seguir ocupando nuestros lugares en las aulas”.

Qué pasará después

Según dijeron medios nacionales, el Gobierno nacional convocará a las autoridades de todas las universidades nacionales para dialogar y poner en común la situación financiera actual. “Vamos a llamar al diálogo para encontrar un punto en común, siempre y cuando las universidades entiendan que nuestro norte es el equilibrio fiscal”, explicaron desde Nación.

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