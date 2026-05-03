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Los Pumitas del sanjuanino Manu Cúneo, históricos: vencieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship

En un encuentro disputado en Sudáfrica, el seleccionado nacional se impuso ante los Baby Blacks por 25-17 durante la segunda jornada del certamen. Con este resultado, el conjunto argentino alcanzó su primera victoria histórica frente al equipo neozelandés en esta categoría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pumitas

Los Pumitas marcaron un hito este domingo al derrotar a Nueva Zelanda por 25-17. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Championship 2026, significó la primera victoria de la historia para Los Pumitas frente al conjunto oceánico en esta categoría.

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El equipo argentino se impuso con tries de Federio Serpa -también anotó un penal-, Luciano Avaca, Ramón Fernández Miranda, más un try penal.

Tras un try anulado en el arranque, Argentina no bajó la intensidad y logró abrir el marcador a los 15 minutos con una gran combinación entre Juan Preumayr y Serpa, que terminó en el ingoal. Luego, Serpa amplió con un penal, aunque Nueva Zelanda reaccionó cerca de la media hora con un try de Haki Wiseman.

El cierre del primer tiempo fue vibrante: Los Pumitas aprovecharon una sanción para sumar un try penal, pero los neozelandeses respondieron de inmediato con una conquista de JD Van Der Westhuizen para dejar el parcial 15-12 para los argentinos.

En el complemento, el partido se volvió más disputado, pero una intercepción de Luciano Avaca a los 55 minutos resultó clave para estirar la ventaja. Aunque Nueva Zelanda presionó hasta el final e incluso apoyó tries, uno fue anulado por el TMO, y Argentina resistió con una sólida defensa y se llevó una victoria para el recuerdo.

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