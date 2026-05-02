Sorpresa total por el look de Gonzalo Higuain, a casi 4 años de su retiro de las canchas

El ex delantero Gonzalo Higuaín, quien es recordado en la Selección argentina por los goles que erró en las finales del Mundial 2014 y la Copa América de 2015 y 2016, apareció en Miami con un look irreconocible.

A poco más de tres años de su retiro del fútbol profesional, el “Pipita” se sacó una foto con un fanático en una tienda de artículos deportivos de la ciudad estadounidense y rápidamente se hizo viral por su aspecto, ya que aparece con un look casual y una prominente barba.

HHUJXv7XkAAR7Pi Higuaín, que debutó en River y se destacó en equipos de primer nivel como el Real Madrid de España, el Napoli y la Juventus de Italia, se retiró del fútbol a finales del 2022, cuando jugaba para el Inter Miami de Estados Unidos, equipo que actualmente cuenta entre sus filas con el astro rosarino Lionel Messi.

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