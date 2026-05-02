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Pronóstico

Domingo, ¿con viento?: así estará el tiempo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este domingo 3 de mayo. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El primer domingo de mayo llegará con una jornada agradable en San Juan, con cielo mayormente despejado durante buena parte del día y una temperatura máxima que alcanzará los 23°C, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pese a ello, hay pronóstico de viento.

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De acuerdo al reporte, la mañana se presentará despejada, mientras que en la madrugada y la noche habrá algo de nubosidad. Para la tarde, en tanto, el cielo estará mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

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Uno de los datos a tener en cuenta será el viento. Si bien durante casi todo el día se esperan velocidades leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora, hacia la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sector sudeste.

La mínima prevista para este domingo será de 10°C, en un inicio de jornada fresco pero con rápido ascenso de la temperatura hacia la tarde.

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