miércoles 29 de abril 2026

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Clima

Miércoles otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

La jornada se presentará estable, con condiciones típicas de la estación y sin grandes sobresaltos en el termómetro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de Semana Santa.

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El clima en San Juan para este miércoles 29 de abril anticipa una jornada mayormente tranquila, con cielo parcialmente nublado y temperaturas acordes al otoño. De acuerdo con las previsiones, la mínima se ubicará en torno a los 10°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 24°C por la tarde.

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Martes otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

El ambiente será templado, con una amplitud térmica marcada entre la mañana fresca y una tarde más agradable. No se esperan precipitaciones y las condiciones generales se mantendrán estables, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé leve y de direcciones variables, sin ráfagas significativas. Con este panorama, San Juan atravesará un día típico de la temporada, ideal para quienes disfrutan de las temperaturas moderadas antes de la llegada del frío más intenso.

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