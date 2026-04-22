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Clima

Jueves otoñal en San Juan: sol y aire fresco

La jornada se presentará estable, con cielo mayormente despejado y amplitud térmica marcada. No se esperan lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de Semana Santa.

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El otoño se hará sentir este jueves en San Juan con una jornada de tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables durante la tarde, aunque con un arranque fresco en las primeras horas del día.

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De acuerdo al pronóstico, la temperatura mínima rondará los 10°C, lo que obligará a salir abrigado temprano, especialmente en zonas alejadas del centro. Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo y permitirá un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 24°C, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre.

El viento será leve y de direcciones variables, sin ráfagas intensas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante gran parte del día. Además, no hay probabilidad de precipitaciones, por lo que se espera una jornada completamente seca.

Así, San Juan transitará un típico día otoñal, con mañanas frescas y tardes templadas, en un contexto climático que se mantendrá estable al menos hasta el cierre de la semana.

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