Nubes y viento, el pronóstico para el inicio de la semana en San Juan

El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

El otoño avanza y se hace sentir en San Juan, donde la semana arranca con nubes, viento Sur y baja temperatura, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.

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El reporte indica que este lunes 20 de abril estará mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura ronda los 12°C por la mañana, alcanzará una máxima de 17°C por la tarde y descenderá a 14°C hacia la noche. El viento será protagonista: soplará del sector sur y sudeste, con intensidades que irán de 13 a 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Para el martes, el organismo prevé condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 10°C en la madrugada y la máxima llegará a 18°C por la tarde. El viento disminuirá su intensidad en comparación con el lunes, con velocidades de entre 7 y 22 km/h y rotación del sector sur y sudeste.

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El miércoles se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y una leve baja en la temperatura mínima, que rondará los 9°C, mientras que la máxima ascenderá a 19°C. El viento será leve, predominando del sudoeste y sudeste.

Hacia el jueves se espera un leve ascenso térmico, con condiciones de cielo parcialmente nublado a algo nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima, con viento moderado del sector sur y sudeste.

Finalmente, el viernes mostrará un escenario más templado y estable. El cielo estará algo nublado, sin lluvias en el horizonte, y la temperatura continuará en ascenso: se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 24°C, con viento leve del norte.

De esta manera, la semana en San Juan transcurrirá sin precipitaciones, con nubosidad variable y un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre.