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Llegó el otoño

Nubes y viento, el pronóstico para el inicio de la semana en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un lunes fresco. Qué se espera para el resto de la semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

El otoño avanza y se hace sentir en San Juan, donde la semana arranca con nubes, viento Sur y baja temperatura, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.

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El reporte indica que este lunes 20 de abril estará mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura ronda los 12°C por la mañana, alcanzará una máxima de 17°C por la tarde y descenderá a 14°C hacia la noche. El viento será protagonista: soplará del sector sur y sudeste, con intensidades que irán de 13 a 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Para el martes, el organismo prevé condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 10°C en la madrugada y la máxima llegará a 18°C por la tarde. El viento disminuirá su intensidad en comparación con el lunes, con velocidades de entre 7 y 22 km/h y rotación del sector sur y sudeste.

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El miércoles se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y una leve baja en la temperatura mínima, que rondará los 9°C, mientras que la máxima ascenderá a 19°C. El viento será leve, predominando del sudoeste y sudeste.

Hacia el jueves se espera un leve ascenso térmico, con condiciones de cielo parcialmente nublado a algo nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima, con viento moderado del sector sur y sudeste.

Finalmente, el viernes mostrará un escenario más templado y estable. El cielo estará algo nublado, sin lluvias en el horizonte, y la temperatura continuará en ascenso: se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 24°C, con viento leve del norte.

De esta manera, la semana en San Juan transcurrirá sin precipitaciones, con nubosidad variable y un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre.

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