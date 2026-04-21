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Alarma en todo el país

La jornada del Ministerio de Educación para evitar tiroteos escolares

En un contexto de creciente tensión en las escuelas de todo el país por el temor a que un tiroteo como el de Santa Fe se reproduzca en otros establecimientos, el Ministerio de Educación local lanzó una jornada que busca evitar situaciones de bullying. Fuentes de la cartera educativa contaron a Tiempo de San Juan en qué consisten las actividades que buscan reforzar el compañerismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ministerio de educación

El tiroteo escolar que terminó con un adolescente de 13 años muerto en manos de otro de 15 en Santa Fe, encendió las alarmas en San Juan y las amenazas de alumnos que aparecieron pintadas en los baños se esparcieron como reguero de pólvora. En la provincia hay varios casos que llegaron a mediatizarse y hubo intervención policial. "Mañana no vengan, tiroteo", fue la frase que apareció en escuelas de Capital, Pocito, Rawson y hasta Jáchal. Sin la posiblidad de identificar si se trataba de amenazas reales o de una simple "picardía" de los estudiantes, que copiaron algo que vieron en Internet, el Ministerio de Educación lanzó una jornada con el fin de "prevenir el acoso entre pares, el ciberacoso y actos violentos en el contexto escolar".

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Fuentes del Ministerio, hablaron con Tiempo de San Juan y adelantaron cuáles son algunas de las actividades preparadas para los estudiantes de todas las escuelas de la provincia, ya sean públicas o privadas, y que se realizarán entre este jueves y viernes. El documento, llamado "Escuelas sin violencia", ya está a disposición de las instituciones educativas y se justifica en "el contexto actual", explicaron. La jornada fue pensada y elaborada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

"Las actividades están pensadas para que cada institución las adecúe a su propuesta pedagógica y será durante toda la jornada escolar", remarcaron fuentes de la cartera educativa.

En este sentido, cada docente podrá elegir una de las diez actividades propuestas por el Minsterio. Entre ellas hay dramatizaciones que buscan poner a los alumnos en distintos roles, en los que puedan identificar situacioens de acoso, ya sea verbal o inclusive en redes sociales. A través del juego, los adolescentes deberán ensayar formas de detener este tipo de situaciones.

Otra de las dinámicas es la de la empatía, "Ponerse en el lugar del otro". En la misma presentan un caso de bullying con un alumno que recibe agresiones por parte de sus compañeros. El objetivo es que los chicos reflexionen sobre las consecuencias emocionales y académicas que pueden tener sobre sus pares con este tipo de conductas.

Llama la atención una especialmente destinada a que los estudiantes reflexionen sobre su algoritmo en redes sociales. En la misma se busca que los adolescentes sean capaces de identificar esos contenidos que les generan "ansiedad" y les proponen una "limpieza del feed" para dejar de seguir cuentas que les provoquen angustia o los inviten a imitar comportamientos nocivos. Este punto cobra especial relevancia, si se tiene en cuenta que el alumno que mató a su compañero en Santa Fe, estaba fuertemente influenciado por una comunidad virtual llamada "True Crime Comunity", donde usuarios glorificaban la violencia y admiraban a perpetradores de homicidios masivos.

También, hay propuestas para que los docentes armen dúos de amigos dentro del curso, para que durante una semana los jóvenes se acompañen y puedan forjar vínculos en el espacio escolar. Además, se propusieron proyectos solidarios para crear una campaña de ayuda, lecturas comprensivas y reflexivas a partir de noticias de casos de bullying en medios de comunicación y hasta un "semáforo de conductas", que busca identificar frases o comportamientos de bullying.

Con las alarmas encendidas en todo el país, la respuesta de la provincia viene a dos semanas del tiroteo en una escuela de Santa Fe, mientras todas las instituciones buscan dar respuesta a un fenómeno que muy cerca de San Juan (Mendoza) ya tiene hasta imputados.

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