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Avanza una importante obra de cloacas cerca de El Palomar

Por las labores de Obras Sanitarias la calle 25 de Mayo está cortada en el tramo entre Matías Zavalla y Alvear.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En calle 25 de Mayo se está dando un importante movimiento de maquinarias y hombres, con un intenso movimiento de suelo y colocación de cañería. Son trabajos que encara Obras Sanitarias San Juan en la zona, lo que obligó a realizar un corte total de la arteria, en el tramo entre Matías Zavalla y Alvear, desde hace unos días. Se prevé liberar el tránsito este miércoles 22 de abril, según informaron desde OSSE.

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En una zona neurálgica de la ciudad, casi a la altura de El Palomar, se realiza un reemplazo de colectora de cloacas y renovación de conexiones domiciliarias, según informaron oficialmente. Se trabaja para sustituir 225 metros de caño PVC 160 mm y realizar 6 conexiones, con lo que la obra se extenderá hasta este miércoles inclusive, con la meta de poder liberar el tránsito lo antes posible, según dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN fuentes de OSSE.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Avanzan los trabajos de Obras Sanitarias San Juan en calle 25 de Mayo. En una zona neurálgica de la ciudad, casi a la altura de El Palomar, se realiza un reemplazo de colectora de cloacas y renovación de conexiones domiciliarias. Es por eso que la calle 25 de Mayo permanece cortada en el tramo entre Matías Zavalla y Alvear, desde hace unos días. Se prevé liberar el tránsito este miércoles 22 de abril, según informaron desde OSSE. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #obras"
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En el lugar hay máquinas de mediano porte y se están haciendo excavaciones mediante taladros, con lo que se pide a los conductores respetar la señalética y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Es importante destacar que si bien hay líneas de colectivos que deben circular por otro trayecto, el corte no afecta la explanada de El Palomar y se puede retomar la calle 25 de Mayo por Alvear que corre de Sur a Norte.

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