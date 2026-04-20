Una escena inesperada y cargada de alegría se robó parte del protagonismo durante el recital de Airbag en Pocito . Una abuela que estaba en la primera fila terminó convirtiéndose en furor en redes sociales tras un video que se viralizó en TikTok. Acompañada por su hija y su nieta -quien compartió el momento en su cuenta biancalcaide_-, la mujer se sumó al clima festivo del show y sorprendió a todos con su energía.

Mirá las fotos Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock

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El registro muestra a la abuela saltando y disfrutando del recital mientras los jóvenes a su alrededor la alentaban al grito de “¡Abuela, la la la la!”. La escena, espontánea y divertida, no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde acumuló más de 4 mil “me gusta” y decenas de comentarios celebrando su actitud.

“Acá la barra brava de la abuela jajaja qué genias” y “Qué genia la abuela en valla”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, destacando la frescura y el entusiasmo de la protagonista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2046339501119672824&partner=&hide_thread=false Una abuela la rompió en el recital de Airbag en Pocito y se volvió viral



Video gentileza: TikTok biancalcaide_ pic.twitter.com/CVS7aAmow5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 20, 2026

El episodio ocurrió en el marco del multitudinario show que la banda brindó en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario, donde miles de personas disfrutaron de una noche cargada de rock, efectos visuales y un repertorio que recorrió los principales éxitos del grupo.

El Estadio del Bicentenario volvió a convertirse en epicentro del rock argentino entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con un espectáculo que incluyó luces, humo, llamas de fuego y una puesta en escena imponente. Durante más de tres horas, Airbag hizo vibrar al público con temas como “Nunca lo olvides”, “Pensamientos” y “Asuntos pendientes”, además de clásicos que mantuvieron el pogo encendido.

Uno de los momentos más celebrados fue la interacción con el público, donde los hermanos Sardelli sorprendieron con interpretaciones especiales, incluyendo el Himno Nacional Argentino y una versión de “Johnny B. Goode”.

El cierre llegó con “Solo aquí”, acompañado de fuegos artificiales y el saludo final de la banda, que prometió volver pronto a San Juan. Pero entre tantos momentos memorables, fue la abuela rockera la que, sin buscarlo, terminó conquistando a todos dentro y fuera del recital.